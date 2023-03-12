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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 382-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 12 марта

Иран заявил о завершении сделки по покупке Су-35 у РФ. Дмитрий Кулеба не ожидает, что истребители будут поставлены Украине в ближайшее время. Харьковское метро возобновило работу. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:20. Иран завершил подписание контракта на закупку российских истребителей Су-35 — постоянное представительство страны при ООН.

10:14. Харьковское метро возобновило работу, приостановленную 9 марта — КП «Харьковский метрополитен».

10:07. В Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога — ресурс по оповещению.

10:06. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не ожидает, что истребители будут поставлены Украине в ближайшее время, так как «это очень сложная задача с логистической и технической точек зрения.»

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