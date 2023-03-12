Полиция Молдавии обвинила спецслужбы РФ в работе по дестабилизации ситуации в стране

Глава генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану заявил, что спецслужбы России причастны к подготовке акций по дестабилизации ситуации в стране в ходе массовых демонстраций оппозиции. Слова комиссариата полиции Молдавии приводит газета Publika.

«В распоряжении полиции появились оперативные данные о подготовке спецслужбами Российской Федерации действий по дестабилизации ситуации в Республике Молдова, которые планировались в ходе акций протеста оппозиции, включая сегодняшнюю»,— сказал господин Чернэуцану на брифинге перед митингом оппозиционной партии «Шор».

По его словам, под руководством российского лица действовали десять групп численностью от пяти до десяти человек — все они проходили специальную подготовку. В полицию доставили 25 предполагаемых участников групп, 7 из них задержали, они сотрудничают со следствием.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовила план по захвату власти в Молдавии, он передал его молдавским властям. Президент Молдавии Майя Санду подтвердила слова Владимира Зеленского и сообщила, что для изменения курса страны на пророссийский планировалось использовать насильственные действия, захватывать административные здания и заложников.

Новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан призывал Россию вывести миротворцев из Приднестровья. Около 1,5 тыс. российских миротворцев охраняют крупнейший склад боеприпасов в Европе — он находится в приднестровском селе Колбасна. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков советовал быть осторожнее в вопросе о российских миротворцах в непризнанной республике.

Анастасия Ларина