Полиция Молдавии не исключила спланированных беспорядков на акции протеста 12 марта

Национальная полиция Молдавии предупредила, что 12 марта во протеста оппозиции планируется организация акций дестабилизации и массовых беспорядков. Протест 3 марта анонсировало «Движение за народ». Сегодня, 11 марта, организаторы акции протеста заявили, что полиция запугивает людей, чтобы они отказались от участия в акции.

«Полиция не потерпит каких-либо провокаций или нападений, в том числе на своих сотрудников»,— сообщает ведомство в Telegram-канале. С 13:00 будет частично перекрыто движение на ул. Штефан чел Маре и ул. Михая Витязула, предупредила полиция.

Президент Молдавии Майя Санду, в свою очередь, допустила возможность беспорядков в Кишиневе 12 марта. «Такие риски существуют всегда. Но до сих пор наши структуры демонстрировали, что они знают, как держать ситуацию под контролем. Уверена, что и теперь они продолжат обеспечивать общественный порядок»,— ответила госпожа Санду на соответствующий вопрос журналистов (цитата по «РИА Новости»).

Организаторы протеста требуют полного погашения правительством коммунальных счетов граждан за зимний период, а также отказа от «милитаризации республики», сообщает «Sputnik Молдова».

В феврале президент Молдавии потребовала как можно скорее принять законы, расширяющие полномочия спецслужб.

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Мария Федотова