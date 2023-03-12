Протестующие в Кишиневе прорвали полицейский кордон и направились к дому правительства

Колонна протестующих на митинге оппозиции в Кишиневе прорвала кордон полицейских, которые перекрывали им путь к центральной площади города. Митингующие направились в сторону дома правительства. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента. ТАСС пишет, что оппозиция начала митинг на перекрестке бульвара Стефана Великого и улицы Тигина, не дойдя до центральной площади.

Ранее колонна протестующих перекрыла движение по центральному проспекту имени Штефана чел Маре, после чего начала двигаться к площади Великого национального собрания, пишет «Интерфакс». На подходе к ней полиция перекрыла митингующим путь, не пропустив на площадь. Когда митингующие попытались вернуться к зданиям администрации президента и парламента, полиция также перекрыла дорогу несколькими автобусами. Им предложили провести митинг в сквере перед Национальным театром оперы и балета, пишет агентство.

Как пишет «Sputnik Молдова», после перекрытия движения протестующие начали перебранку с полицейскими. Они выкрикивали лозунги «Долой Майю Санду», «Отставка» и «Позор». СМИ также сообщают об отдельных стычках протестующих с полицией.

Полиция задерживает отдельных протестующих. К 15:00 мск известно о 54 задержанных, пишет «Интерфакс». Как сообщили в пресс-службе Генерального инспектората полиции, у них обнаружили запрещенные предметы, в том числе ножи. Количество участников митинга неизвестно.

Сегодня, 12 марта, в полиции Молдавии заявили, что российские спецслужбы причастны к подготовке акций по дестабилизации ситуации в стране во время массовых демонстраций оппозиции. По данным полицейских, десять групп численностью от пяти до десяти человек действовали под руководством российского лица. В полицию доставили 25 предполагаемых участников групп, 7 из них задержали.

Сегодня пророссийская партия «Шор» проводит очередную акцию протеста. Они требуют погашения правительством коммунальных счетов граждан за зимний период и отказа от «милитаризации республики». Полиция Молдавии и президент страны Майя Санду допускали подготовку беспорядков на акции.

Олеся Павленко