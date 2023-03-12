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Коммерсантъ FM
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Петр Ян не сдал физику

Мераб Двалишвили победил российского бойца с подавляющим перевесом

Попытка Петра Яна снова вплотную приблизиться к еще недавно принадлежавшему российскому бойцу чемпионскому званию UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), в легчайшем весе (до 61 кг) обернулась полным крахом. Ян впервые в своей карьере потерпел такое поражение, которое не назовешь ни спорным, ни случайным. Грузин Мераб Двалишвили имел над россиянином подавляющее преимущество в скорости и активности на протяжении всех пяти раундов, и теперь именно ему в ближайшем будущем, вероятно, предстоит драться за титул.

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Петр Ян (слева) и Мераб Двалишвили

Петр Ян (слева) и Мераб Двалишвили

Фото: Reuters

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили

Фото: Reuters

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили

Фото: Reuters

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили

Фото: Reuters

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили

Фото: Reuters

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили

Фото: Reuters

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили

Фото: Reuters

Мераб Двалишвили

Мераб Двалишвили

Фото: Reuters

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Петр Ян (слева) и Мераб Двалишвили

Фото: Reuters

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили

Фото: Reuters

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили

Фото: Reuters

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили

Фото: Reuters

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили

Фото: Reuters

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили

Фото: Reuters

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили

Фото: Reuters

Мераб Двалишвили

Фото: Reuters

Итог поединка в Лас-Вегасе между Петром Яном и Мерабом Двалишвили — двумя бойцами, располагающимися в рейтинге UFC вплотную к верхушке и, следовательно, выяснявшими, кому из них наверняка выпадет шанс стать претендентом на чемпионский титул,— безусловная сенсация. И дело не в том, что Ян, который совсем недавно, пару лет назад, владел этим званием и вообще в какой-то момент считался безусловным лидером легчайшего веса, котировался повыше менее опытного в смысле участия в топовых поединках Двалишвили. В конце концов, в UFC аутсайдеры часто бьют и фаворитов куда более явных. Дело в стилистике этой осечки российского бойца, которая на хорошо знающих его биографию должна была произвести впечатление шоковое.

В послужном списке Петра Яна за время выступлений в смешанных единоборствах до столкновения с Мерабом Двалишвили значилось четыре поражения. Но все они были очень специфическими — почти и не поражения вовсе.

В 2016 году, еще будучи совсем сырым бойцом, Ян уступил раздельным решением судей Магомеду Магомедову. Следующие три проигрыша относятся уже к периоду после его выхода на пик в главном в MMA промоушене.

Весной 2021 года Петр Ян расстался с завоеванным несколько месяцев назад титулом, проиграв Алджамейну Стерлингу из-за дурацкой ошибки: в горячке нанес уже практически поверженному сопернику запрещенный удар коленом в голову.

В 2022-м в повторном столкновении со Стерлингом Ян, успевший перед ним одолеть Кори Сэндхагена, в концовке имел подавляющее преимущество, а первые раунды были более или менее равными. Однако два арбитра из трех разглядели победителя в еле дотянувшем до финиша Стерлинге, и их вердикт встретило в штыки чуть ли не все бойцовское сообщество, включая главу UFC Дейну Уайта. Наконец, в конце октября прошлого года двое из трех арбитров снова предпочли ему оппонента — Шона О`Мэлли, хотя отрезки доминирования Яна в октагоне были достаточно длинными, а у О`Мэлли их не наблюдалось.

И в принципе казалось, что неутомимый, готовый работать без пауз Петр Ян может проиграть бесспорно только из-за какого-то исключительно неудачного стечения обстоятельств. Но Мераб Двалишвили разобрался с ним так, как разбираются матерые бойцы с бойцами, начинающими свой профессиональный путь в элитном промоушене и еще не привыкшими к новому уровню сопротивления после прежнего, во второсортных организациях.

Это не было счастливое озарение, посетившее грузина. Это была демонстрация тотального превосходства во всех аспектах — и тех, что представлялись его сильными сторонами, и тех, что на такие явно не тянули.

Ну, допустим, в отличие от Яна, Двалишвили никогда не слыл элитным «ударником». В Лас-Вегасе он нанес 202 попадания в цель, комбинируя выстрелы руками и жалящие лоукики, против всего 87 у россиянина. Грузин, правда, подтвердил предположение, что нокаутер из него так себе, но урон Ян в любом случае получил серьезный и заканчивал бой с заплывшим правым глазом и, кажется, жутко болевшей опорной левой ногой.

Но еще ярче картина, связанная с борцовской составляющей матча. За пять раундов Мераб Двалишвили предпринял 49 попыток тейкдаунов — переводов противника в партер. Это был новый рекорд UFC. А прежний — 33 попытки американского тяжа Кейна Веласкеса — держался аж с 2012 года. Из этих наскоков Двалишвили в результат воплотились 11, но и это жутко много.

Так часто на полу Ян не оказывался никогда. А сам он, в свою очередь, борьбой Двалишвили фактически не беспокоил.

И самое важное. Козырем Петра Яна всегда была «физика», умение добавить на финише. В этом бою Мераб Двалишвили, резко стартовав, не снизил темп вплоть до его завершения, все время опережая Яна на полтакта или целый такт, хотя грузин еще не проводил пятираундовые матчи и вроде бы обязан был под занавес марафона испытывать дискомфорт. Но нет, он продолжал совершать атакующие действия с фантастической периодичностью, чуть ли не каждую секунду.

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Это судейское решение не таило в себе загадок. Все трое арбитров отдали выигрыш с максимальным перевесом — 50:45 — одержавшему девятую подряд победу Двалишвили. Надо полагать, скоро подарят ему участие и в чемпионском поединке, тем более что с Алджамейном Стерлингом грузин дружит и даже тренируется вместе. Судьба же Яна покрыта густым туманом. Во всяком случае, после трех подряд срывов, какими бы спорными ни смотрелись два из них, редко кого отставляют в авангарде очереди за титулом.

Алексей Доспехов

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