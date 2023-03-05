Супертяжелая миссия оказалась легкой

В смешанных единоборствах (MMA) состоялось, может быть, самое эффектное возвращение в истории. Знаменитый американский боец Джон Джонс, выйдя в октагон после более чем трехлетнего перерыва, смог завоевать титул чемпиона UFC в новой для себя категории — супертяжелом весе, за две минуты разобравшись с опытным французом Сирилем Ганом.

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Фото: David Becker / AP Джон Джонс

Фото: David Becker / AP

Президент наиболее значимого в смешанных единоборствах промоушена Дейна Уайт любит комментировать только что завершившиеся бои. Этот, состоявшийся в рамках турнира UFC 285 на T-Mobile в Лас-Вегасе, он комментировал, кажется, с особым удовольствием, называя то, что в нем произошло, природной аномалией. Ну да, что-то аномальное в исходе этого поединка, конечно, присутствовало из-за трюка, который совершил его победитель.

Джон Джонс всегда был грандиозной фигурой в смешанных единоборствах. Случайно — из-за запрещенных ударов и дисквалификации — потерпевший в 2009 году единственное в карьере поражение, он с тех пор осечек не допускал, а в 2011-м в 23 стал самых молодым чемпионом UFC. Выступал американец в полутяжелом весе (до 93 кг), и эта категория казалась абсолютно ему подходящей. Джонс — высокий, стройный, длиннорукий, отлично владеющий борцовским навыками — уничтожал разными способами всех подряд и в какой-то момент превратился в того, про кого без колебаний говорят как про безусловно лучшего бойца среди всех существующих. Чуть-чуть поколебал этот статус расцвет легкого веса (до 70 кг), появление в нем сначала шумного ирландца Конора Макгрегора, а затем неуязвимого россиянина Хабиба Нурмагомедова, но все равно Джонс оставался рядом с ними на верхушке иерархии, в которой учитываются все аспекты — успешность, популярность.

В феврале 2020 года он одержал очередную победу — над Домиником Рейесом, а в августе объявил, что добровольно расстается со своим титулом, поскольку решил перейти в следующую категорию. Шаг выглядел не то чтобы экстравагантным: в MMA, как и в боксе, подобные переходы не редкость. А двум полутяжам — соотечественникам Джонса Рэнди Кутюру и Даниэлю Кормье — даже удавалось добывать чемпионские пояса и в том, и в другом весе. Но тут был какой-то странный случай. Джон Джонс, анонсировав свой переход, пропал из виду.

Все прошедшие три года Джонc не выступал вообще, даже в боях, которые можно было бы считать разминочными — ради адаптации в супертяжелом весе.

А в январе в UFC случилось ЧП. Промоушен разорвал отношения с владевшим званием чемпиона в супертяжелой категории камерунцем Франсисом Нганну, отказавшимся продлевать контракт со структурой, сделал титул вакантным и назначил бой за него между уже однажды проигравшим Нганну опытным французом Сирилем Ганом и вынырнувшим из ниоткуда Джоном Джонсом — теперь 35-летним ветераном с колоссальным простоем в бэкграунде, обычно ничего хорошего не сулящим. Но реальность повергла тех, кто не верил в возрождение Джонса, в шок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Джонс (слева) и Сириль Ган

Фото: Patrick T. Fallon / AFP Джон Джонс (слева) и Сириль Ган

Фото: Patrick T. Fallon / AFP

Он удивил уже своими физическими параметрами — при весе 112,5 кг, который когда-то показался бы просто гигантским для него, наводящим на мысли о систематическом нарушении режима, Джон Джонс выглядел таким же «сухим», как обычно. Проверить же, насколько хорошо у него в супертяжелом весе с выносливостью, не довелось из-за скоротечности поединка.

У Джонса ушла минута на то, чтобы усадить Гана на настил, прижав его к ограждению клетки, и прочно зафиксировать в таком положении, две с небольшим — чтобы уничтожить вроде бы умеющего защищаться противника удушающим приемом под названием «гильотина».

Разгром, на который едва ли кто-то ставил.

После него возникла интрига с будущим соперником Джона Джонса. Сам он бросил вызов Стипе Миочичу, который уже был чемпионом мира. Но насчет этого американского бойца есть подозрения, что в свои 40 он уже и не собирается продолжать драться.

Во всяком случае, после проигрыша Франсиса Нганну в марте 2021 года Миочич в октагон не выходил. А резервный вариант (больше, впрочем, похожий на основной) очевиден. UFC уже санкционировала бой, имеющий, по сути, ранг отборочного — между находящимся вплотную к верхушке ее рейтинга еще одним американцем Кертисом Блейдсом и стремительно повысившим собственные котировки в последние годы российским нокаутером Сергеем Павловичем. Он состоится 22 апреля.

Алексей Доспехов