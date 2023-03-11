Во Франции в акциях протеста участвовали почти 370 тыс. человек

Во Франции прошла седьмая с января общенациональная акция против реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. По данным МВД страны, на протесты по всей Франции вышли 368 тыс. человек, из них 48 тыс. собрались в Париже. В столице Франции на протестах задержали 30 человек, нарушавших общественный порядок.

Столкновения с полицией произошли в нескольких городах, в том числе в Париже. Там нарушители порядка поджигали мусор вдоль маршрута шествия, а также портили городское имущество, сообщает AP.

Сегодняшнее число демонстрантов значительно меньше, чем почти миллион человек, которые протестовали против пенсионной реформы 7 марта.

Подробнее о реформе читайте в публикации «Ъ» «Эмманюэль Макрон не идет на встречу».

Мария Федотова