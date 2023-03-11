В Ленинградском зоопарке прекратят продажу бумажных билетов

Ленинградский зоопарк с 13 марта прекратит продажу бумажных билетов и полностью перейдет на электронные, сообщила пресс-служба учреждения. Продажу бумажных документов планируется возобновить, но возможную дату этого руководство зоопарка пока не называет.

«С понедельника 13 марта посещение зоопарка осуществляется только по электронным билетам. Не забывайте, что онлайн-билеты действуют только в выбранную дату»,— говорится в сообщении пресс-службы Ленинградского зоопарка.

В пресс-службе добавили, что все купленные ранее бумажные билеты будут действительны.

Сейчас Ленинградский зоопарк находится в стадии реорганизации, учреждение, ранее бывшее ГУП, превратится в бюджетное. В середине февраля 2023 году в зоопарке сменился гендиректор, на этот пост пришел глава отдела экспозиции Московского зоопарка Юрий Журавлев. Одним их первых его руководящих решений стало убрать из учреждения аттракционы и возобновить работу кафе. Позже в ходе проверки аудиторами в зоопарке обнаружили многочисленные нарушения, в том числе незаконно выписанные надбавки, завышенные цены на закупаемые товары и использование не соответствующих требованиям вольеров.

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