В Ленинградском зоопарке уберут аттракционы и возобновят работу кафе

Новый директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлев в интервью «Петербургскому дневнику» рассказал о своих первых решениях на посту. Первостепенной задачей он назвал «очистку крайне захламленной территории, а также приведение в порядок основных зданий».

Господин Журавлев заявил о ремонте помещения кафе, которое в настоящее время находится в «жутком состоянии». В скором времени оно возобновит работу. Вместе с этим из зоопарка исчезнут аттракционы, договоры об аренде территории с владельцами уже расторгнуты.

Новый директор зоопарка планирует заняться перестройкой вольеров, а также пополнением коллекции животных. Напомним, что всего в Ленинградском зоопарке насчитывается 900 питомцев, включая рыб.

На прошлой неделе «Ъ-СПб» рассказывал, что Директором Ленинградского зоопарка назначили Юрия Журавлев. Предыдущим местом работы господина Журавлева был Московский зоопарк, где он руководил отделом экспозиции с 2014 года.

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