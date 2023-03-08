Аудиторы обнаружили многочисленные нарушения в Ленинградском зоопарке

Аудиторы провели проверку в Ленинградском зоопарке и обнаружили нарушения, в том числе в учреждении неофициально выписывали надбавки, завышали цену на закупаемые товары и использовали не соответствующие требованиям вольеры. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба Контрольно-счетной палаты Петербурга.

Как выяснилось в ходе проверки, бывший директор зоопарка Ирина Скиба заключила и оплатила более 280 фиктивных договоров гражданско-правового характера с 52 людьми, которые дублировали должностные обязанности работников зоопарка. Некоторые сотрудники были оформлены сразу на три-четыре должности.

Специалисты отметили, что вольеры для крупных хищников не соответствуют требованиям законодательства. Тесные аквариумы оказались у землеводных ящериц, черепах, змей, хамелеонов и других животных. Кроме того, из-за нехватки теплых помещений для птиц зимой их перемещали в помещения, не предназначенные для этого. В зоопарке также обнаружили неучтенных в документах животных, к таким относится саламандра. При этом, аудиторы не нашли тритонов, попугая жако, медуз, уток мандаринок, которые по бумагам должны быть там.

Часть денег зоопарка потратили на изготовление 3600 светодиодных светильников у частного предпринимателя по завышенной в несколько раз цене. Работники также не смогли показать 367 светильников, которые по документам были изготовлены в 2020-2022 годах.

Сотрудникам учреждения предоставлялись служебные автомобили для использования в личных целях. Экс-директор зоопарка получала персональные надбавки и премии, оформленные без письменных распоряжений Комитета по культуре и оформленных приказов предприятия.

Контрольно-счетная палата составила планы по устранению нарушений и направила материалы проверки в городскую прокуратуру.

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