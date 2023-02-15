Директором Ленинградского зоопарка назначили Юрия Журавлев

Биолог Юрий Журавлев стал полноформатным директором Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге. Последние несколько месяцев он был исполняющим обязанности, рассказал 15 февраля вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Предыдущим местом работы господина Журавлева был Московский зоопарк, где он руководит отделом экспозиции с 2014 года. На посту в Петербурге выпускник Томского госуниверситета планирует заняться реконструкцией вольеров, открытием новых экспозиций и улучшением условий содержания животных, а уже сейчас ведется пересмотр их питания.

В ноябре 2022 года «Ъ-СПб» писал о назначении главы отдела экспозиции Московского зоопарка Юрия Журавлева на должность руководителя Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге. Предыдущим директором была Ирина Скиба, причины ее ухода не раскрыты. Главой Ленинградского зоопарка она работала с 2003 года.

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