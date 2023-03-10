Высший избирательный совет Турции утвердил проведение выборов 14 мая

Высший избирательный совет Турции утвердил принятое ранее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом решение о назначении парламентских и президентских выборов на 14 мая. Решение опубликовано в официальной газете Турции (Resmi Gazete).

Высший избирательный совет принял решение единогласно. В случае необходимости второй тур будет проведен 28 мая.

Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган намерен вновь принять участие в выборах в качестве единого кандидата от «Республиканского альянса». 69-летний господин Эрдоган возглавляет страну с 2014 года. Его оппонентом станет единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса», лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Среди своих целей 74-летний политик называл возвращение к парламентской системе правления, которая была ликвидирована господином Эрдоганом в 2017 году.

О влиянии землетрясений на политическую ситуацию в Турции — в материале «Ъ» «На одного Эрдогана пойдут ввосьмером».

Леонид Уварчев