Hurriyet: оппозиционный блок Турции определился с соперником Эрдогана

Оппозиционный блок Турции сегодня, 6 марта, объявит лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу единым кандидатом на выборах 14 мая. Об этом сообщила газета Hurriyet.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кемаль Кылычдароглу

Фото: Umit Bektas / Reuters Кемаль Кылычдароглу

Фото: Umit Bektas / Reuters

Кандидатом на выборах Кемаля Кылычдароглу объявят в 14:00 мск в квартире партии «Счастье», затем — перед штаб-квартирой Народно-республиканской партии. В оппозиционный блок Турции входят шесть партий, в том числе — Народно-республиканская партия, партия «Счастье», Хорошая партия.

Лидеры турецкой оппозиции уже в феврале начали избирательную кампанию: они посещали районы землетрясения, критикуя действующую власть. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который снова баллотируется в президенты, обвинил страны Запада в «подлой кампании» по влиянию на выборы.

Оппозиция Турции обвиняет действующие власти в коррупции, приведшей к многочисленным жертвам при землетрясении в провинции Кахраманмараш, которое унесло жизни 45 тыс. человек. По данным оппозиционного издания Gazete Duvar, нормы строительства зданий были подорваны «спорной амнистией за незаконное строительство, принесшей миллиарды лир дохода правительству и тесно связанным с ним строительным компаниям».

Подробнее о грядущих выборах в Турции — «Землетрясение раскачало оппозицию».

Анастасия Ларина