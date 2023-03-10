Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая

Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о подготовке президентских и парламентских выборов к 14 мая. Оппонентом господина Эрдогана станет единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу.

Документ был подписан в резиденции господина Эрдогана в Анкаре, трансляцию вел CNN Turk. Указ будет опубликован 11 марта в официальной газете Турции.

11 марта также должно пройти заседание Высшего избирательного совета (YSK), который утвердит решение о проведении выборов 14 мая. В случае необходимости второй тур пройдет 28 мая. Ожидается, что дату старта предвыборной кампании объявят 16 или 18 марта.

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