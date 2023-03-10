Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая

Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о подготовке президентских и парламентских выборов к 14 мая. Оппонентом господина Эрдогана станет единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу.

Документ был подписан в резиденции господина Эрдогана в Анкаре, трансляцию вел CNN Turk. Указ будет опубликован 11 марта в официальной газете Турции.

11 марта также должно пройти заседание Высшего избирательного совета (YSK), который утвердит решение о проведении выборов 14 мая. В случае необходимости второй тур пройдет 28 мая. Ожидается, что дату старта предвыборной кампании объявят 16 или 18 марта.

Новость дополняется.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...