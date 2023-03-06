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На одного Эрдогана пойдут ввосьмером

Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в случае победы сможет назначить семь вице-президентов

Турецкая оппозиционная коалиция из шести партий определилась с единым кандидатом в президенты страны. Им стал глава Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу. Два других претендента на выдвижение, мэры Стамбула и Анкары Экрем Имамоглу и Мансур Яваш, тоже не остались за бортом: их пообещали включить в число вице-президентов (таковых, согласно договоренностям, может оказаться сразу семеро). Подобная схема стала возможной благодаря демаршу Мерал Акшенер — главы «Хорошей партии». При этом из-за ее действий с пятницы по понедельник оппозиция выглядела расколотой, а ее сторонники — деморализованными.

Единый кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу (в центре)

Единый кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу (в центре)

Фото: Reuters

Единый кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу (в центре)

Фото: Reuters

Коалиция из оппозиционных партий Турции, которую называют «Стол шести», в понедельник объявила имя единого кандидата в президенты страны на следующих выборах (они состоятся 14 мая). Им стал ветеран турецкой политики 74-летний глава РНП Кемаль Кылычдароглу.

Хотя решение выдвинуть единым кандидатом от оппозиции лидера РНП выглядит вполне ожидаемым, последние четыре дня стали самыми напряженными в турецкой политике за долгие годы.

Все это время сторонники турецкой оппозиции следили за действиями главы «Хорошей партии» Мерал Акшенер. Напомним, что 2 марта оппозиционеры провели съезд и, как было заявлено, пришли к консенсусу по поводу выдвижения единого кандидата. Оглашение имени было назначено на понедельник, 6 марта. «На 99% это будет Кемаль Кылычдароглу,— сообщил вечером в четверг источник “Ъ” в турецкой оппозиции.— И даже Акшенер, которая раньше выступала против его кандидатуры, вела себя намного мягче. Максимум — она может поторговаться по поводу министерских портфелей».

Но идиллическая картина оказалась ложной. 3 марта госпожа Акшенер неожиданно пригрозила выходом из коалиции. «Пять партий согласны на выдвижение Кемаля Кылычдароглу,— заявила она, раскрывая все карты.— Мы не согласны и выдвинули свои предложения. Все опросы подтверждают, что реальную конкуренцию создадут Мансур Яваш и Экрем Имамоглу». Этих двух политиков она призвала «взять на себя ответственность и ответить на призыв народа» — то есть выдвинуться в президенты вопреки решению других оппозиционеров и даже партийной дисциплине. Мэры Анкары и Стамбула, впрочем, не прислушались к этим словам, и оба заявили, что остаются верными Кемалю Кылычдароглу.

Напомним, что у оппозиционной коалиции были вполне весомые причины выбрать кандидатом именно Кемаля Кылычдароглу, а не его более молодых и активных соратников. Против Экрема Имамоглу вынесен приговор, который находится на стадии апелляции, но в любой момент может быть превращен в реальный тюремный срок. Мансур Яваш, в свою очередь, имеет имидж националиста, что гарантированно оттолкнет сторонников левых сил, но главное — курдов, которые могут сыграть решающую роль в избирательной гонке.

Выход из оппозиционной коалиции «Хорошей партии» с поддержкой примерно 20% избирателей мог бы серьезно повлиять на расклад сил, и без того не слишком явный.

После землетрясения, которое произошло 6 февраля, динамику политических предпочтений в стране практически невозможно предугадать.

«Политические игры, невежливое обращение (с партнерами.— “Ъ”) и язык Эрдогана (видимо, имеется в виду резкость и ультимативность нынешнего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.— “Ъ”) не должны иметь место в нашем альянсе»,— заявил Кемаль Кылычдароглу 4 марта, критикуя действия Мерал Акшенер.

Осудили ее и более близкие соратники. Например, депутат Айхан Алтынташ в субботу заявил, что «в свете последних политических событий» решил покинуть партию. Неопределенности в рядах противников успел порадоваться и президент Эрдоган. «Мы беспокоимся о жизни, они — о собственности,— отозвался он о “Столе шести”.— Неважно, что они делают, мы идем своим путем. Мы несколько месяцев назад говорили, что это произойдет».

Но в понедельник, когда лидеры оппозиционного блока планировали вновь собраться вместе и назвать имя единого кандидата, ситуация разрешилась, причем так, что это понравилось практически всем.

В первой половине дня госпожа Акшенер успела встретиться с Мансуром Явашем и Экремом Имамоглу, которых хотела видеть в качестве кандидатов в президенты, и приняла неожиданное решение. Как заявил пресс-секретарь «Хорошей партии» Кюршад Зорлу, если оба мэра возьмут на себя обязательство в случае победы оппозиции стать «вице-президентами с исполнительными полномочиями», Мерал Акшенер как ни в чем не бывало приедет на заседание коалиции и не будет возражать против кандидатуры Кемаля Кылычдароглу.

Учитывая, что на заседание «Стола шести» в 16:00 она все же приехала, можно было сделать вывод, что все противоречия между соратниками были улажены.

На церемонии, которая прошла в Анкаре вечером, был зачитан подготовленный «Столом шести» документ из 12 пунктов. В последнем из них действительно говорится, что господа Яваш и Имамоглу в случае победы коалиции на выборах «будут назначены вице-президентами с определенными обязанностями и в то время, которое президент сочтет целесообразным». Однако речь о назначении вице-президентов идет и в третьем пункте: «В переходный период лидеры партий, входящих в “Национальный альянс” (он же “Стол шести”.— “Ъ”), будут вице-президентами».

Таким образом, если Кемаль Кылычдароглу действительно станет президентом, у него может быть целых семь заместителей (два мэра плюс пять членов «Стола шести»).

По нынешним законам в Турции может быть лишь один вице-президент, поэтому для исполнения обещания оппозиционерам придется серьезно видоизменить государственный аппарат. Впрочем, этого в любом случае потребует работа над достижением главной цели возможного будущего правительства — возвращения парламентской системы, которую Реджеп Тайип Эрдоган ликвидировал в 2017 году. Этот процесс и характеризуется в обнародованном документе как «переходный период».

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«Все эти четыре дня мы практически не спали,— сказал собеседник “Ъ”, близкий к турецкой оппозиции.— Но очень хорошо, что в итоге соратники помирились. Схема действительно удачная, ведь, голосуя за Кылычдароглу, люди будут голосовать и за Имамоглу, и за Яваша. Втроем они смогут провести больше митингов, больше встреч с избирателями». Как признался источник «Ъ», разочарование от поступка Мерал Акшенер у некоторых еще сохраняется, но, по его мнению, это скоро забудется, ведь у оппозиционеров есть главная цель — победить Реджепа Тайипа Эрдогана.

При этом политический аналитик и автор Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев допустил, что Мерал Акшенер заранее продумала схему из нескольких ходов, чтобы вместо одного оппозиционного кандидата на выборы де-факто выдвинулись три. «Если смотреть на действия Акшенер в ретроспективе, то они вполне последовательны,— считает эксперт.— Она заявляла, что Имамоглу и Яваш сильнее, чем Кылычдароглу, и своим демаршем заставила их все же взять на себя некоторые обязательства. Отказаться от этого предложения они, очевидно, не могли — чтобы не дискредитировать себя и чтобы не разрушать коалицию. Таким образом, за единого кандидата от оппозиции теперь действительно могут голосовать самые разные люди, от правых до курдов».

Кирилл Кривошеев

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