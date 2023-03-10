Пригожин заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению в Бахмуте

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к контрнаступлению в районе Бахмута (Артемовск). Ранее бизнесмен сообщал об усилении ВСУ на Бахмутском направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Евгения Пригожина попросили оценить вероятность украинского контрнаступления. «Да, это известный факт, что противник готовит контрнаступление. Разумеется, мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло»,— приводит слова Евгения Пригожина его пресс-служба.

6 марта Евгений Пригожин говорил, что ВСУ готовятся контратаковать в связи с блокировкой Бахмута бойцами ЧВК «Вагнер». По его информации, в Бахмуте идут тяжелейшие бои, а украинский гарнизон постоянно получает новое подкрепление. Сейчас в городе, по его оценке, находится от 12 тыс. до 20 тыс. украинских бойцов.

Бои за Бахмут, находящийся в подконтрольной Украине части Донецкой области, идут с лета 2022 года. 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут сражаться за Бахмут любой ценой. Вместе с тем командование ВСУ выступило за продолжение обороны Бахмута. Украинский президент эту позицию поддержал.

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Лусине Баласян