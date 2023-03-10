В 42 городах России открылись центры по набору в ЧВК «Вагнер»

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что для набора в ЧВК открылись центры в 42 городах России. Согласно опубликованному пресс-службой бизнесмена документу, теперь в России существует 58 таких центров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«В 42 городах Российской Федерации открылись центры по набору в ЧВК "Вагнер". Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью»,— приводит пресс-служба слова Евгения Пригожина.

К сообщению прикреплен файл с адресами центров. Согласно документу, в Москве открыто восемь центров для набора в ЧВК «Вагнер», в Санкт-Петербурге — шесть, в Краснодаре, Воронеже, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону — по два.

О том, что ЧВК «Вагнер» набирает заключенных для участия в специальной военной операции на Украине, стало известно осенью 2022 года. На вопрос о привлечении заключенных к военному конфликту Евгений Пригожин заявил: «Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами». 5 января 2023 года Евгений Пригожин рассказал, что первая группа вступивших в военную компанию заключенных отработала свой полугодовой контракт и получила помилование.

В феврале бизнесмен заявил, что отбор заключенных в ряды ЧВК «Вагнер» завершен. Позднее Евгений Пригожин объяснил, что время «процедуры» набора, в которую входило обучение заключенных, закончилось. В одном из интервью он сказал, что ЧВК «Вагнер» «не отказывалась от заключенных», но, согласно принятому решению, заключенные пойдут «куда-то там в воинские подразделения». «Это уже за пределами моей компетенции»,— сказал он тогда, отказавшись рассказывать подробности.

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Лусине Баласян