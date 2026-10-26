Умер художник-постановщик сериала «Ликвидация» Александр Кондратов
Художник-постановщик сериала «Ликвидация» Александр Кондратов умер в Боткинской больнице в Москве, куда его доставили из СИЗО-3, сообщила «Ъ» его адвокат Наталия Тихонова. Господину Кондратову было 52 года. Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, уточнил, что он не болел.
«Вся информация, которая будет появляться, оперативно будет опубликована. На данном этапе ни причины смерти, ни точных обстоятельств — неизвестно»,— рассказала адвокат.
С 2012 года Александр Кондратов жил в Киеве. В мае 2026-го прилетел в Москву, чтобы сменить загранпаспорт. Его задержали в аэропорту Внуково по административному делу о мелком хулиганстве. В августе в отношении художника возбудили уголовное дело о госизмене, а через месяц арестовали. Поводом стали публикации в интернете.
Сериал «Ликвидация» вышел в 2007 году. Он рассказывает о борьбе с преступностью в послевоенной Одессе 1946 года. В проекте участвовали Владимир Машков, Михаил Пореченков и Сергей Маковецкий. За работу над «Ликвидацией» Александр Кондратов получил премии ТЭФИ и «Золотой орел» 2008 года. На счету художника еще 14 работ, в том числе «Грех», «Долг», «Кружева», «В погоне за счастьем», «Кто я?», «Одесса-мама» и «Дом с лилиями».
В новость в 15:13 мск внесена правка. Добавлен комментарий адвоката.