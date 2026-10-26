Умер художник-постановщик сериала «Ликвидация» Александр Кондратов

Сериал «Ликвидация» вышел в 2007 году. Он рассказывает о борьбе с преступностью в послевоенной Одессе 1946 года. В проекте участвовали Владимир Машков, Михаил Пореченков и Сергей Маковецкий. За работу над «Ликвидацией» Александр Кондратов получил премии ТЭФИ и «Золотой орел» 2008 года. На счету художника еще 14 работ, в том числе «Грех», «Долг», «Кружева», «В погоне за счастьем», «Кто я?», «Одесса-мама» и «Дом с лилиями».