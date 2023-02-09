Пригожин сообщил об окончании набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что частная военная компания прекратила отбор заключенных в свои ряды. Так он ответил на запрос издания Live24, которое приводило обращения заключенных, сообщавших, что набор из исправительных учреждений не ведется уже больше месяца.

«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются»,— приводит слова господина Пригожина его пресс-служба.

13 января канал RT сообщил, что из зоны боевых действий вернулись более сотни помилованных заключенных из ЧВК «Вагнер». Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева говорила, что заключенных помиловали еще до того, как их вывезли из колонии. По ее словам, указы об освобождении относятся к сведениям, содержащим гостайну, и поэтому они засекречены.

Евгения Пригожина неоднократно связывали с ЧВК до начала военного конфликта на Украине, но официально он не подтверждал свою причастность. 14 сентября было опубликовано видео, снятое в одной из колоний. На нем человек, похожий на Евгения Пригожина, вербует заключенных для участия в российско-украинском конфликте в составе ЧВК «Вагнер». В конце сентября Евгений Пригожин подтвердил, что он является создателем частной военной компании.

Анастасия Ларина