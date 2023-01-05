Пригожин сообщил о снятии судимостей с первой партии добровольцев ЧВК «Вагнер»

Первая группа бывших заключенных, которые участвовали в военной операции в качестве добровольцев ЧВК «Вагнер», завершила полугодовой контракт, с них сняты все судимости, сообщил «РИА Новости» основатель ЧВК Евгений Пригожин.

«Отработали свой контракт с честью и достоинством первыми. Отработали так, как мало кто работает»,— сказал Евгений Пригожин в опубликованном агентством видео.

На вопрос предпринимателя о том, что будут делать бывшие заключенные на свободе, некоторые ответили, что хотят «вернуться и доделать то, что начали». «Это уже не работа, это жизнь»,— отметил один из них.

«Общество должно относится к ним с глубочайшим уважением, а закон они нарушать не должны. Но если ты увидел человека, который приехал после войны, а перед этим сидел в лагере и записался добровольцем ...надо понимать, что они абсолютно полноценные члены общества»,— заявил основатель ЧВК «Вагнер».

«Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй, не бедокурим. Милиция к вам должна относиться с уважением»,— обратился Евгений Пригожин к бывшим заключенным.

СМИ осенью сообщали, что ЧВК вербует заключенных российских колоний для участия в военной операции на Украине, причем вербовкой занимался лично создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. 24 декабря на аллее Героев в Санкт-Петербурге с почестями был похоронен завербованный в колонии боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Меньшиков. 31 декабря местные СМИ сообщали, что шесть вооруженных заключенных из ЧВК «Вагнер» сбежали с учебного центра и скрываются в Ростовской области.

Эрдни Кагалтынов