Bloomberg сообщил о мерах ЕС для поиска и заморозки €115 млрд российских активов

Европейский союз, по данным на март 2023 года, заморозил €20,9 млрд активов граждан России, подпавших под санкции. В октябре 2022 года сообщалось о заморозке €17,4 млрд. При этом, по официальным данным, до начала конфликта на Украине — в 2019 году — общий объем инвестиций РФ в ЕС оценивался в €136 млрд. Таким образом, ЕС нужно найти и заморозить еще €115 млрд. В связи с этим, как сообщает агентство Bloomberg, европейские власти пытаются усовершенствовать механизмы поиска активов.

Поиском российских активов в ЕС занимается специальная рабочая группа, созданная в марте 2022 года. Для лучшего поиска власти Евросоюза намерены обязать подавать декларации находящихся под санкциями физических и юридических лиц, ввести дополнительные требования к отчетности банков и штрафы для тех, которые эти требования не выполняют, ввести ограничения для лиц, помогающих уклоняться от санкций.

ЕС ввел в отношении России десять пакетов санкций. Под ограничительными мерами, как пишет Bloomberg, сейчас находится почти 1,5 тыс. представителей российских властей и бизнесменов. Вместе с тем, отмечает агентство, в европейских судах находятся «десятки апелляций», поданных россиянами, с требованием разморозить их активы.