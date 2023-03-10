Евросоюз не нашел большую часть активов попавших под санкции россиян

Евросоюз не может найти значительную часть активов российских миллиардеров, попавших в санкционные списки, пишет Bloomberg. В октябре блок отчитывался о замороженных счетах и имуществе общей стоимостью €17,4 млрд. К настоящему моменту цифра выросла незначительно — до €20,9 млрд. В одних странах, таких как Бельгия и Люксембург, под арестом активы на миллиарды евро. В других, включая Грецию и Мальту, лишь на несколько сот тысяч.

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Еврочиновники считают, что подсанкционных активов на территории ЕС должно быть значительно больше. По данным официальной статистики, одни только прямые иностранные инвестиции РФ в Европу в 2019 год оценивались в €136 млрд. Еще многие миллиарды были переведены через банковские счета россиян, покупку собственности и другими путями. Не все они могут быть напрямую связаны с фигурантами санкционных списков, которые могли использовать сложные корпоративные схемы или посредников.