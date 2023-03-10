Представитель евродипломатии Стано усомнился в существовании российской оппозиции

Внешнеполитическая служба Евросоюза никогда не сообщает о полученных письмах. В связи с этим, сообщил представитель службы Петер Стано, ЕС не может подтвердить или опровергнуть информацию о получении письма от «представителей российской оппозиции» с призывом снять санкции с российских предпринимателей. Журналисты спросили, дискредитирует ли этот инцидент российскую оппозицию. Петер Стано ответил, что «российской оппозиции не существует».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Стано

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / AFP Петер Стано

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / AFP

«Мы лишь подтверждаем, что на все письма мы даем соответствующий ответ. Я не могу говорить об утечках о тех или иных письмах»,— сказал Петер Стано на брифинге (цитата по ТАСС).

8 марта журналист Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом) опубликовал письмо, направленное Еврокомиссии, c просьбой снять санкции с руководителей «Альфа-групп» — в частности с бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена. Письмо было подписано российскими журналистами и оппозиционерами: среди подписантов, по словам господина Венедиктова, был Леонид Волков (иностранный агент). После обнародования письма господин Волков заявил, что это было «политической ошибкой» — он подписал его от имени организации, таким образом подставив коллег. В связи с этим он объявил о паузе в своей публичной общественно-политической деятельности в качестве председателя правления фонда.

Михаил Фридман и Петр Авен попали под санкции Евросоюза 28 февраля 2022 года, а Великобритании — 15 марта. В официальном журнале ЕС утверждалось, что Петр Авен «извлекал выгоду из своих связей во власти», а Михаил Фридман наладил «прочные связи» с администрацией российского президента. Миллиардеры посчитали эти обвинения необоснованными. Сейчас сооснователи Альфа-банка готовятся к сделке по продаже своих долей в кредитной организации. Источники Financial Times сообщали, что таким образом бизнесмены намерены добиться снятия западных санкций.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Доля надежды».

Лусине Баласян