Доля надежды

Крупнейшая российская частная кредитная организация может сменить владельцев: Михаил Фридман и Петр Авен готовы избавиться от своих долей в Альфа-банке. Таким образом миллиардеры хотят добиться отмены западных санкций, пишет Financial Times. По данным издания, покупателем может выступить давний партнер бизнесменов — Андрей Косогов, который готов выкупить Альфа-банк у кипрской материнской компании более чем за $2 млрд. Предположительно, сделка может состояться до конца весны. Кроме того, продажа может ослабить санкционное давление на организацию, утверждают собеседники Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как эта сделка может повлиять на сам Альфа-банк? И насколько справедлива цена этого актива? На эти вопросы “Ъ FM” ответил гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев: «Конечно же, банк привлекателен, это одна из крупнейших и наиболее технологичных кредитных организаций на рынке. У нее хорошая узнаваемость бренда и лояльность клиентов. То есть, на самом деле, оценка должна быть с премией к чистым активам, банк рентабельный, достаточно хорошо себя чувствует в том числе и под давлением санкций.

Вместе с тем Альфа-банк остается интересным именно для частных акционеров, потому что там же одна из проблем в секторе в том, что мало крупных кредитных организаций, которые были бы интересны как рентабельные бизнесы, имеющие перспективу и роста, и поддержания соответствующего уровня. Об этом говорил, в частности, и Центральный банк.

Что касается того, как сделка может повлиять на выход кредитной организации из "Альфа-групп", то это влияние минимальное, потому что банк рыночный. Говорить, что он каким-то образом зависит от других структур, которые сейчас принадлежат акционерам, было бы не совсем корректно. В любом случае он останется одним из ключевых в российском банковском секторе».

До кризиса Альфа-банк оценивался более чем в $10 млрд. По данным Financial Times, Андрей Косогов, которому сейчас по разным данным принадлежит более 40% актива, подтвердил, что сделка была согласована, но отказался от дальнейших комментариев. Михаил Фридман и Петр Авен не стали комментировать публикацию.

При этом как пишет Forbes, продать свою долю им будет непросто — предприниматели владеют ими через люксембургский холдинг, при этом акции банка заморожены из-за того, что их владельцы находятся под санкциями. Так что разрешение на проведение сделки им придется просить у европейского регулятора, но до этого может не дойти, ометил финансовый консультант Исаак Беккер:

«Это люди, которые с точки зрения бизнеса получают самую высокую оценку на уровне лучших мировых предпринимателей. В этой ситуации мы имеем дело с задачей, как в шахматах: лучше сегодня потерять ферзя, чтобы в конце концов свести свою партию к ничьей.

Конечно, и Фридману, и Авену нужно выйти из-под санкций, потому что эта ситуация может длиться годами. За это время все, чем они владеют, может быть отдано, например, на возрождение Харькова.

Вместе с тем сейчас все стоит дешевле. Банки несут большие потери, вся эта история нанесла им большой ущерб. Когда они выйдут из нее, сложно сказать. Очереди из желающих купить 45% Альфа-банка не наблюдается. Кроме того, я не думаю, что кто-то сейчас имеет полную картину владения долями в банке. Можно говорить лишь о том, что это в самом деле сделано через определенные юридические единицы, и все это в конце концов решается, переносится, делится, какая-то часть отдается на благотворительность.

Нет нерешаемых задач, есть только промахи, которые невозможно исправить. И вот этот промах — выход в публичную сферу — принес столько негатива, что, думаю, до решения технических и юридических задач, реальной продажи активов дело может и не дойти».

Между тем в поддержку Михаила Фридмана высказывались несколько российских оппозиционеров, которые еще в октябре 2022 года написали письмо европейским властям с просьбой отменить ограничения против миллиардера. Михаил Фридман и Петр Авен попали под персональные санкции Евросоюза почти сразу после начала боевых действий на Украине.

В Брюсселе утверждали, что Авен «извлекал выгоду из своих связей во власти», а Фридману «удалось наладить прочные связи с администрацией Владимира Путина». В итоге в конце мая оба предпринимателя подали в суд на Совет Европы с требованием отменить ограничения.

Владислав Викторов, Даниил Бабкин