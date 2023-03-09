FT: Михаил Фридман и Петр Авен намерены продать свои доли в Альфа-банке за $2,3 млрд из-за санкций

Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в Альфа-банке за $2,3 млрд (178 млрд руб.) своему деловому партнеру Андрею Косогову. Таким образом бизнесмены намерены добиться снятия западных санкций. Об этом пишет Financial Times (FT) cо ссылкой на четырех собеседников, знакомых с условиями сделки.

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Как сообщает FT, Андрей Косогов, не попавший под западные санкции, уже дал согласие на приобретение долей кредитной организации. С марта 2022 года бизнесмену принадлежит 40,96% акций Альфа-банка через ABH Holdings — он крупнейший бенефициар организации. Петру Авену принадлежит 12,4% акций, Михаилу Фридману — 32,9%.

Один из источников сказал, что господа Фридман и Авен «хотят сделать все возможное, чтобы избавиться от своих российских активов с целью добиться снятия санкций». Андрей Косогов подтвердил FT, что сделка была согласована, однако от дальнейших комментариев отказался.

Сделка, пишет FT, может быть закрыта этой весной. Для ее реализации необходимо одобрение регулирующих органов, включая Банк России, а также санкционных регуляторов США и Евросоюза (ЕС). Как пишет издание, до начала спецоперации стоимость банка оценивалась в $10,6 млрд. Forbes оценивает состояние Петра Авена в $4,2 млрд, а Михаила Фридмана — в $12,4 млрд.

Евросоюз ввел санкции в отношении бизнесменов 28 февраля 2022 года, а Великобритания — 15 марта. В марте бизнесмены покинули совет директоров Альфа-банка. Позднее они подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге к Совету ЕС с требованием снятия санкций. The Daily Telegraph еще в октябре 2022 года сообщала, что власти Великобритании частично разморозили счета Петра Авена.

В официальном журнале ЕС утверждалось, что Петр Авен «извлекал выгоду из своих связей во власти», а Михаил Фридман наладил «прочные связи» с администрацией российского президента. Миллиардеры посчитали эти обвинения необоснованными. Альфа-банк также находится под западными санкциями — ограничительные меры ввели США и Евросоюз в рамках десятого пакета.

Лусине Баласян