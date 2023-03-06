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Коммерсантъ FM
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Песков: будут приниматься меры для недопущения происшествий, подобных диверсии в брянских селах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в ходе совещания с членами Совбеза Владимир Путин обсудил охрану стратегических объектов и диверсию в Брянской области. По словам господина Пескова, для недопущения подобных инцидентов в будущем будут приниматься специальные меры. О каких конкретно мерах идет речь, он не уточнил.

«Состоялось обсуждение, там же шла речь об обеспечении безопасности стратегических объектов, которые охраняются нашими специальными службами, разумеется, упоминалась и обсуждалась детально ситуация, связанная с террористическим актом в Брянске»,— сказал пресс-секретарь президента в ходе пресс-кола.

2 марта власти Брянской области сообщили, что на территорию региона со стороны Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате погибли два человека в селе Любечане. Владимир Путин назвал происшедшее терактом. Власти Украины отрицают свою причастность к этим событиям. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Русский добровольческий корпус». МВД объявило в розыск предполагаемого участника атаки Илью Богданова.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Диверсанты зашли партиями».

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