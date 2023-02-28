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Коммерсантъ FM
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Путин поручил ФСБ усилить контрразведку

Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). В ходе выступления он призвал усилить работу контрразведки, поручил бороться с украинскими диверсионными группами. По его словам, усиление террористической угрозы в России связано с действиями Украины и стран Запада, которые используют «старых друзей».

«Под особым контролем пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, вооруженных сил и Росгвардии. Ваша задача — поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов»,— сказал господин Путин.

Владимир Путин также поручил ФСБ усилить контроль за выполнением гособоронзаказа и обеспечением войск, которые участвуют в военных действиях на Украине.

Господин Путин потребовал пресекать использование интернета и соцсетей для вовлечения молодежи в экстремистские действия. Он также назвал молодежь «наиболее уязвимой категорией», которая может попасть под влияние экстремистов.

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