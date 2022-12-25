Часы в Россию идут со скрипом

Rolex, Patek Philippe, Hublot и Cartier становятся все более редким товаром в магазинах. Перед Новым годом количество часов этих брендов у ритейлеров заметно сократилось. При этом, как говорят опрошенные “Ъ FM” игроки рынка, россияне находят возможность заказывать даже эксклюзивные экземпляры через посредников. Где в Москве еще можно купить мужские часы премиальных марок? И сколько придется переплатить? Выясняла Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

В 2021 году только швейцарские марки привезли в Россию часов на $285 млн, что на 30% превысило показатель допандемического 2019-го. Среди мировых импортеров страна тогда занимала 17-е место. Прошел год, и задача найти идеальные швейцарские часы заметно усложнилась. Экспорт своей продукции в РФ прекратили Rolex, бренды Swatch Group, Richemont, Audemars Piguet и LVMH. Так что и продавцам, и покупателям теперь приходится искать обходные пути, рассказал независимый часовой эксперт Максим Кулинцов:

«Экспорт швейцарских хронографов в Россию упал на 95%. В денежном отношении их ввезли менее чем на 1 млн швейцарских франков. Остались монобрендовые бутики, работающие по франшизе — Breitling, Longines, и полибрендовые — Mercury, "Тайм Авеню", распродающие остатки. Потребители идут на другие площадки, в частности, на "Авито", или в ломбарды, туда, где можно купить как бывшие в употреблении часы, так и новые. Людям проще пользоваться услугами байеров.

Также в России развивается активно trade-in. Многие, не желая иметь большую коллекцию часов, таким образом обновляют свой сет».

При этом, как отмечают собеседники “Ъ FM”, цены выросли минимум на 20%. И на это есть несколько причин. С одной стороны, к удорожанию привели скачки курсов валют, с другой — дефицит товара. Запросы покупателей теперь часто расходятся с текущим ассортиментом, из-за чего ритейлерам приходится предлагать альтернативы, отметил генеральный директор компании «Часовщик.Ру» Дмитрий Крылов:

«Если говорить про уровень цен в $5-$10 тыс., то здесь в лидерах Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet и Richard Mille. Спрос при дефиците предложения толкает цены вверх. Проблема в том, чтобы купить нужную модель. В Европе и Америке вы в лучшем случае попадете в очередь, которая расписана на 3-5 лет, да и не во всех бутиках вас в нее включат. Как минимум раза в два объем российского рынка сократился».

На эксклюзивные швейцарские часы россияне сейчас смотрят не только как на дорогой подарок, но и как на надежную инвестицию. На полупустых витринах специализированных магазинов таких экземпляров не найти. Так что без посредников не обойтись, подчеркнул президент Международной ассоциации байеров Георгий Ростовщиков:

«Конечно, перед Новым годом спрос повысился. Благо в регионах у наших магазинов были хорошие запасы ювелирных украшений стоимостью от 2 млн руб. В последнее время действительно очень вырос спрос на самые дорогие и эксклюзивные, инвестиционные вещи, такие как Hublot, Rolex. Кроме того, покупатели интересуются также ювелирными мужскими часами с бриллиантами, например, Chopard и Cartier».

Услуги байеров при этом заметно подорожали. Наценка может составлять до трети от изначальной стоимости часов, рассказала директор по маркетингу шопинг-сервиса BuyMi Мила Грошева: «Ввиду того, что рынок упал и поставки сократились практически на 96%, рынок ресейла возрос. Многие просто покупают часы за границей и привозят сюда, продавая их уже как б/у. Спрос-то никуда не ушел, то есть состоятельные люди как были, так и есть. Вопрос в том, как его удовлетворить.

В основном людям, которые покупают очень дорогие часы, нужна какая-то конкретная редкая модель. И в этом случае наценка может достигать от 30% до 100%».

Между тем Федерация швейцарской часовой промышленности недавно сообщила, что экспорт продукции в разные страны в этом году достиг максимума. В ноябре месяц к месяцу по сравнению с 2021 годом он вырос на 11%. При этом за год экспорт часов в денежном выражении достиг $24 млрд. Наибольший интерес к швейцарским часам в этом году проявляли три страны: к традиционным лидерам по импорту — США и Китаю — в этом году присоединился Катар, который решил закупить побольше часов к чемпионату мира по футболу.

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Анна Маргулис