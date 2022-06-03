Казус люксус

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Введенные в середине марта санкции против поставок в Россию предметов роскоши, по мнению инициаторов, должны лишить привычных удовольствий крупных бизнесменов и сверхбогатых людей. Но российские власти поспешили заверить: те, кто покупал «люксус-класс», ничего не лишатся. А участникам рынка дали понять, что пора искать пути обхода запретов. “Ъ” выяснил, что происходит в сегменте и какими могут быть новые маршруты доставки в бутики «тяжелого» люкса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Уже в первые дни военных действий РФ на Украине почти все ключевые производители предметов роскоши — LVMH (управляет, в частности, брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Celine, Kenzo, Givenchy), Kering (марки Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci и другие), Richemont (Chloe, Montblanc), Hermes, Burberry и Chanel — по собственной инициативе объявили об остановке работы в России. В середине марта эти жесты оказались подкреплены регуляторными шагами властей: США, Великобритания, ЕС и Япония ввели запрет на ввоз в Россию предметов роскоши, в том числе одежды, обуви и аксессуаров стоимостью от €300.

Сами крупные продавцы люкса от закрытия российского рынка не особенно пострадают. По данным UBS, на долю продаж LVMH, Hermes, Kering и Burberry в РФ совокупно приходится только 1% от общей выручки по всему миру. Fashion Consulting Group (FCG) оценивает долю РФ в выручке всех производителей роскоши в пределах 3%. По этому показателю Россия значительно уступает азиатскому рынку, на долю которого, по словам партнера One Story Ольги Сумишевской, без учета Японии приходится около 35% продаж международных luxury-ритейлеров.

Зато уход продавцов люкса болезнен для российских потребителей. По оценкам FCG, европейские и американские марки занимают более 80% всего рынка роскоши в стране. Только Louis Vuitton, Chanel, Prada, Gucci и еще несколько брендов обеспечивали почти 70% доходов российских магазинов люксовых товаров, уточняют аналитики банка «Открытие».

Опустевший Столешников

Легальный импорт из США и ЕС дорогих товаров в Россию полностью прекратился сразу же после введения западных санкций, и многие отечественные компании, специализирующиеся на поставках люкса, остались без работы, говорит гендиректор KBT (таможенный брокер) Юлия Шленская. Сразу же закрылось большинство бутиков в Столешниковом переулке — самой дорогой улице Москвы. Но это не значит, что потребители, привыкшие к роскоши, моментально столкнулись с дефицитом.

Пока, по словам директора направления стрит-ритейла Knight Frank Ирины Козиной, открытыми остаются магазины примерно половины представленных в РФ люксовых марок. В стране продолжает работать ряд итальянских брендов, включая Loro Piana, а также мультибрендовые магазины, подтверждает глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.

Одежду и аксессуары из основных летних коллекций мировых модных домов по-прежнему можно купить в Москве и Петербурге. Они были заказаны еще осенью 2021 года, поясняет гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс. Владелец московского ЦУМа Mercury, по словам источника “Ъ”, близкого к компании, успел привезти летние коллекции в первые дни военных действий РФ на Украине. Mercury и Bosco (управляет ГУМом) в самом начале кризиса отправили своих байеров в Париж и Италию для закупки товаров, добавляет президент Magic Group Александр Перемятов. «Завозить коллекции удавалось и в марте»,— добавляет вице-президент Crocus Group (развивает монобрендовые бутики Artioli, Santoni, Isabel Marant и другие) Эмин Агаларов.

По данным аналитиков «Открытия», в марте один из лучших показателей по продажам был у московского ЦУМа — число трансакций за месяц выросло на 13% год к году. Источники “Ъ” полагают, что на фоне резкого падения курса рубля в марте потребители «тяжелого» люкса «инвестировали» в предметы роскоши стремительно обесценивавшуюся национальную валюту.

Активно раскупались товары и на онлайн-площадках, где перепродаются дорогие аксессуары и одежда. Соосновльница одной из таких ресейл-платформ The Cultt Мария Манаева говорит, что в феврале выручка сервиса выросла на 23%, в марте — на 83%, но уже в апреле «начался небольшой спад». В этом же месяце число трансакций на 13% сократилось и у ЦУМа.

К снижению спроса на товары «тяжелого» люкса (по данным Tinkoff Data, на 50% в апреле—мае) во многом привел рост цен. По подсчетам директора департамента аналитического менеджмента и развития отношений с клиентами Росбанка Екатерины Алиевой, одежда и аксессуары высокого сегмента за три месяца подорожали на треть. В Tinkoff Data говорят о росте на 25%. В итоге, отмечает госпожа Алиева, в марте—апреле в ГУМе, петербургском ДЛТ и бутиках подмосковной Барвихи средний чек вырос на 16% год к году, при этом число покупателей сократилось на 10%.

Стоимость люксовых товаров растет не только в России, в этом году по всему миру весенне-летние коллекции на 20–30% дороже, чем год назад, уточняют в Fashion Consulting Group. Но для россиян, неготовых отказываться от роскоши даже в сложные времена, рост цен, возможно, наименьшая из проблем. Сейчас острее стоит вопрос поиска альтернативных путей доставки таких товаров в Россию.

Самоубийственные перспективы

Летом продавцам люкса предстоит закупка осенне-зимних коллекций модных домов. Но директор департамента брокериджа коммерческой недвижимости RRG Светлана Ярова считает, что россиянам большинство коллекций окажутся недоступны. Ни Kering, ни Chanel, ни LVMH не уверены, что продолжат вести бизнес в России, поясняет Марина Малахатько: «Для производителей роскоши оставлять в стране магазины как есть и возить по серой схеме товар — самоубийство. Почти все они торгуются на биржах, и подобные решения приведут к обвалу котировок».

У французских люксовых марок, например, практически нет возможностей для маневров. Национальная федерация текстиля Франции, куда входят и производители люкса, потребовала от своих членов прекратить поставки в РФ одежды стоимостью выше €300 под угрозой штрафа в €30 тыс. и отказа от выдачи льготных кредитов. Ряд брендов уже прекратили сотрудничество с Crocus Group вне зависимости от цены и условий доставки, подтверждает Эмин Агаларов.

Западные модные дома, по информации Марины Малахатько, сейчас рассматривают различные сценарии ухода с рынка — от распродажи товарных запасов до передачи управления брендами таким консолидирующим российским игрокам, как Mercury и Bosco. В этих компаниях комментарии не предоставили. Но продавцам в любом случае придется столкнуться с серьезными сложностями с поставками.

Доставка «люксус-класса»

Отечественная элита уже на самом высшем уровне прямо призвала поставщиков предметов роскоши искать обходные пути и ни перед чем останавливаться, а траты окупятся. Президент Владимир Путин 26 мая заявил: «Те, кто захочет завести какие-то товары люксус-класса, смогут это сделать, привезут откуда угодно, но будет для них это чуть-чуть подороже».

Производители люксовых товаров уже начали перезаключать договоры поставок в Россию через другие страны, где у них есть представительства, говорит Ольга Сумишевская. Она допускает, что владельцы брендов не будут препятствовать контрагентам заниматься легализованным теперь в России параллельным импортом. Хотя брендам такой импорт невыгоден, это позволит им по-прежнему контролировать поставки и не допустить появления контрафакта, что особенно болезненно. Юлия Шленская также не сомневается, что западные санкции приведут к появлению контрагентов в третьих странах, откуда можно ввозить товар. Однако в этом случае цена для конечного покупателя существенно вырастет, учитывая издержки на логистику и необходимость дважды платить ввозные пошлины (в стране-посреднике и в России), подчеркивает она.

В условиях санкций поставки люкса в Россию могут идти по схемам косвенного реэкспорта или ложного транзита, когда конечная страна назначения числится транзитной, добавляет гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло. Изменение логистических цепочек при таких схемах почти не отразится на конечной стоимости товаров, подчеркивает он.

Однако если люксовые бренды откажутся поставлять товар в Россию или ЕС наложит вторичные санкции (а такой механизм уже официально обсуждается), поставщикам люкса придется ввозить товар через третьи страны с уплатой всех таможенных пошлин в промежуточной юрисдикции. «При доставке через Армению, Грузию, Азербайджан или Турцию конечная стоимость товара вырастет на 7–20%, через Узбекистан или Киргизию — на 40% и более»,— уточняет Георгий Властопуло.

Совет Евросоюза, запретивший прямую и косвенную продажу и экспорт дорогих товаров любому физлицу или компании в России, не следит за соблюдением запрета, а отдал это на откуп таможенным и правоохранительным органам 27 стран ЕС, поясняет юрист Pen & Paper Виктория Чеснокова. Даже если эти органы обнаружат торговые цепочки обхода запрета, то с производителями люксовых товаров они ничего сделать не смогут, добавляет эксперт. С одной стороны, кажется, что окно для поставок в России товаров роскоши, несмотря на санкции, остается открытым. С другой — если вскроется, что западные luxury-ритейлеры продолжают вести бизнес в России в обход санкций, то они, по мнению госпожи Чесноковой, могут «подвергнуться массовому остракизму со стороны европейских потребителей». В такой ситуации цена вопроса высока: рынок ЕС в силу своей большой емкости для производителей люкса важнее российского.

Может расшириться и место на рынке частных байеров. Так, Анна Лебсак-Клейманс делит клиентов на три группы: супербогатые, богатые и состоятельные. Первая категория, обеспечивающая половину оборота люкса, не привыкла отказываться от товаров роскоши, даже если их нельзя купить в шаговой доступности, подчеркивает она: одежду им начнут доставлять консьерж-службы, специализирующиеся на международном шопинге для клиентов. «Уже сейчас некоторые байеры курсируют между Парижем, Стамбулом, Дубаем и Москвой»,— подтверждает Юлия Шленская.

Другой тип клиентов, добавляют в FCG, сможет себе позволить покупать меньше и реже у байеров или приобретать товары во время поездок в Европу, США и ОАЭ. Но у россиян при покупке люксовой одежды за пределами страны уже возникли сложности: в мае крупнейший универмаг Европы — лондонский Harrods предупредил клиентов из РФ, что не может из-за санкций продавать им товары дороже €300.

Александр Перемятов замечает, что массовый ввоз в страну такой продукции частными лицами, как и параллельный импорт, приведет к расцвету давно забытого челночного бизнеса, но в отношении предметов роскоши.

Смена вывесок

В RRG ожидают, что люксовые бренды, работавшие в РФ напрямую, теперь будут представлены в РФ через посредников и мультибрендовые бутики. Такими контрагентами могут стать дистрибуторы, как, например, Jamilco (в этой компании комментарии не предоставили). «В начале 2000-х годов компания "Консул" открывала мультибрендовые магазины дорогих часов, но как только производители начали развивать в стране свою розницу, бизнес компании пришел в упадок»,— вспоминает Светлана Ярова. Сейчас, по ее словам, такие компании могут вернуться на рынок.

В любом случае про ставшие уже привычными в Москве бутики Louis Vuitton или Chanel горожанам и гостям столицы, скорее всего, придется забыть. «Люксовые бренды передадут их партнерам и сменят вывески»,— прогнозирует Марина Малахатько. Однако операторы дорогих марок, ввоз которых оказался под запретом, пока не спешат освобождать помещения. Они продолжают выплачивать аренду в полном объеме, так как закрытия связаны с внутренней политикой брендов, говорит Ирина Козина. Некоторые из них уже говорят о пролонгации договоров, но на более короткие сроки.

Помещениями в Столешниковом переулке и на Петровке в Москве уже интересуются другие люксовые марки, которые не планируют уходить из России, утверждают в Knight Frank. «Но те арендные ставки, которые платили операторы люкса, другим ритейлерам не под силу»,— говорит госпожа Малахатько. Она советует собственникам помещений под бутики, где продавался люкс, попытаться заключить договоры аренды с владельцами марок в ценовом сегменте ниже €300, например Adolfo Dominguez. Производители таких товаров могут и не соблюдать западные санкции на ввоз своей продукцией в РФ.

Но, так или иначе, Столешников переулок, входивший в различные международные рейтинги самых дорогих торговых коридоров мира, потеряет этот статус. «Если там не останутся бутики, значит, на их месте откроются рестораны»,— прогнозирует гендиректор ООО «Этерна» Дмитрий Томилин. Как раз в начале 2000-х в Столешниковом впервые в Москве стали появляться премиальные заведения общепита. «Сейчас высокая степень неопределенности»,— подчеркивают аналитики банка «Открытие». Реальные последствия санкций и то, как ключевые игроки рынка и потребители смогут к ним приспособиться, полагает Светлана Ярова, будут понятны не раньше чем через полгода.

Никита Щуренков, Александра Мерцалова, Дарья Андрианова, Наталья Скорлыгина