WSJ: Си в ближайшие месяцы встретится с Путиным в Москве

Председатель КНР Си Цзиньпин готовится к визиту в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Поездка планируется в ближайшие месяцы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на лиц, знакомых с планами предстоящей встречи.

Источники WSJ сообщают, что Пекин намерен сыграть более значимую роль в урегулировании российско-украинского конфликта. Во время встречи с Владимиром Путиным, пишет WSJ, Си Цзиньпин планирует затронуть возможность многосторонних мирных переговоров, а также призвать российского президента не использовать ядерное оружие.

По данным источников газеты, даты визита пока не определены, планирование поездки находится на ранней стадии. Однако они допускают, что Си Цзиньпин может посетить Россию в апреле или мае.

В ходе Мюнхенской конференции, прошедшей на минувшей неделе, член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И, отвечающий за внешнюю политику, заверил, что Китай будет способствовать предотвращению деэскалации конфликта на Украине. В МИД Украины считают, что Китай может сыграть важную роль в сдерживании России.

Ван И также говорил, что Пекин представит мирный план урегулирования конфликта. По данным источников «Ъ», план может быть обнародован 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции. Bloomberg сообщал, что план включает в себя призыв к прекращению поставок оружия ВСУ.

Подробнее о примирительной риторике Пекина — в материале «Ъ» «Китай ухватился за главное».

Лусине Баласян