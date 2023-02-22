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Коммерсантъ FM
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Владимир Путин ждет Си Цзиньпина в России

Планирующийся визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию даст толчок в развитии отношений двух стран, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с членом Политбюро ЦК КПК, заведующим канцелярией ЦК КПК по иностранным делам Ван И.

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во встрече также принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Китайский дипломат передал господину Путину «искренний привет и пожелания» Си Цзиньпина. Российский президент в ответ попросил передать председателю КНР «самые наилучшие пожелания», назвав его другом.

«Конечно, мы ждем председателя Китайской Народной Республики с визитом в Россию. Мы договаривались об этом раньше. Понимаем, что есть внутриполитическая повестка. Но исходим из того, что по мере решения всех вопросов, связанных с этой повесткой… исходим из того, что реализуем наши планы и по личным встречам, которые дадут дополнительный толчок в развитии наших отношений»,— пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

Источники The Wall Street Journal на этой неделе сообщили, что визит Си Цзиньпина в Москву планируется в ближайшие месяцы. В ходе него он намерен встретиться с Владимиром Путиным. Пекин якобы хочет сыграть более значимую роль в урегулировании российско-украинского конфликта.

Ван И говорил, что Китай до конца февраля представит мирный план урегулирования военного конфликта. Bloomberg сообщало, что план включает в себя призыв к прекращению поставок оружия ВСУ. МИД Украины считает, что КНР может сыграть важную роль в сдерживании России.

Подробнее о позиции Пекина — в материале «Ъ» «Китай ухватился за главное».

Лаура Кеффер

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