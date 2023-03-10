«В этом мире каждый за себя»

Сотрудничать готовы, но обстоятельства иногда бывают сильнее: Виктор Орбан высказался на тему отношений с Россией. По словам венгерского премьер-министра, главная проблема в том, что Евросоюз расходится с Москвой, и надежды на то, что это процесс повернется вспять минимальны. Так что нужно думать о неких новых формах взаимодействия с российскими партнерами. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Виктор Орбан высказал общую точку зрения всех более или менее лояльных Кремлю стран.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Виктор Орбан в последнее время чрезвычайно активен в информационном пространстве. Премьер-министр Венгрии высказывается по важным и болезненным темам, в том числе относительно дальнейших отношений с Российской Федерацией. Заметно желание господина Орбана максимально сгладить острые углы, но тем не менее приходится признавать, что перспективы в этой части не самые радужные. Но он как бы и не виноват. Дело в том, что Венгрия — часть Европы, член Евросоюза, а последний с Москвой расходится, и вряд ли в ближайшее время этот тренд изменится. Так что волею обстоятельств Будапешт вынужден смириться с такой вот перспективой.
Виктор Орбан собирается в Киев и, несмотря на условия, которые он ставит, визит скорее всего состоится. И еще Венгрия с высокой долей вероятности поддержит все-таки заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, хотя правящая партия в стране недовольна и до сих пор обижена на критику, которая звучала со стороны Стокгольма и Хельсинки.
В этой связи нужно напомнить, что президент Сербии Александр Вучич совсем недавно был вынужден опровергать обвинения в поставках оружия Украине. Ранее он говорил, что подвергается давлению со стороны ЕС относительно дальнейшего участия в антироссийских санкциях. Но при этом Сербия намеревается вступить в сообщество, в этом состоит ее стратегическая цель, так что очень может быть, что в скором времени ей придется делать выбор.
И вот в Турции вдруг неожиданно таможенная система заблокировала транзит подсанкционных товаров для России. Технический вопрос, никакой политики, защита там сработала или что-то такое. Нет, мы по-прежнему партнеры, но с компьютера ведь не спросишь.
В свою очередь, Пекин публикует карты, где восемь российских городов, в том числе Владивосток, названы по-китайски. И здесь тоже нет никакого злого умысла, просто так туристам удобнее. Ну понятно. Впрочем, хорошо, что главные туристические города — Москва и Санкт-Петербург — сохранили свои русские названия.
В чем же дело? Так Виктор Орбан все сказал: с РФ выгодно сотрудничать, но иногда обстоятельства оказываются сильнее.
Ничего личного, современная Россия всегда поддерживала тезисы так называемой реальной политики. Это когда есть прагматичный расчет, личные интересы, а гуманитарные идеи, демократические общечеловеческие ценности — это все несерьезно, это для художественной литературы. Всем этим можно пренебречь ради достатка и процветания.
Так вот партнеры-союзники следуют этим заветам — извините, но в этом в мире каждый за себя, так что без обид, вы же сами на том стоите. Впрочем, у России много партнеров, например, Иран, Сирия, вот Индия активно нефть покупает. Да и Китай тоже не отказывается от стратегического партнерства, хотя и он тоже не забывает о великом прошлом, империи Цин, некогда исторических землях и вставании с колен. К сожалению, таковы реалии.
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