«В этом мире каждый за себя»

Сотрудничать готовы, но обстоятельства иногда бывают сильнее: Виктор Орбан высказался на тему отношений с Россией. По словам венгерского премьер-министра, главная проблема в том, что Евросоюз расходится с Москвой, и надежды на то, что это процесс повернется вспять минимальны. Так что нужно думать о неких новых формах взаимодействия с российскими партнерами. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Виктор Орбан высказал общую точку зрения всех более или менее лояльных Кремлю стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Виктор Орбан в последнее время чрезвычайно активен в информационном пространстве. Премьер-министр Венгрии высказывается по важным и болезненным темам, в том числе относительно дальнейших отношений с Российской Федерацией. Заметно желание господина Орбана максимально сгладить острые углы, но тем не менее приходится признавать, что перспективы в этой части не самые радужные. Но он как бы и не виноват. Дело в том, что Венгрия — часть Европы, член Евросоюза, а последний с Москвой расходится, и вряд ли в ближайшее время этот тренд изменится. Так что волею обстоятельств Будапешт вынужден смириться с такой вот перспективой.

Виктор Орбан собирается в Киев и, несмотря на условия, которые он ставит, визит скорее всего состоится. И еще Венгрия с высокой долей вероятности поддержит все-таки заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, хотя правящая партия в стране недовольна и до сих пор обижена на критику, которая звучала со стороны Стокгольма и Хельсинки.

В этой связи нужно напомнить, что президент Сербии Александр Вучич совсем недавно был вынужден опровергать обвинения в поставках оружия Украине. Ранее он говорил, что подвергается давлению со стороны ЕС относительно дальнейшего участия в антироссийских санкциях. Но при этом Сербия намеревается вступить в сообщество, в этом состоит ее стратегическая цель, так что очень может быть, что в скором времени ей придется делать выбор.

И вот в Турции вдруг неожиданно таможенная система заблокировала транзит подсанкционных товаров для России. Технический вопрос, никакой политики, защита там сработала или что-то такое. Нет, мы по-прежнему партнеры, но с компьютера ведь не спросишь.

В свою очередь, Пекин публикует карты, где восемь российских городов, в том числе Владивосток, названы по-китайски. И здесь тоже нет никакого злого умысла, просто так туристам удобнее. Ну понятно. Впрочем, хорошо, что главные туристические города — Москва и Санкт-Петербург — сохранили свои русские названия.

В чем же дело? Так Виктор Орбан все сказал: с РФ выгодно сотрудничать, но иногда обстоятельства оказываются сильнее.

Ничего личного, современная Россия всегда поддерживала тезисы так называемой реальной политики. Это когда есть прагматичный расчет, личные интересы, а гуманитарные идеи, демократические общечеловеческие ценности — это все несерьезно, это для художественной литературы. Всем этим можно пренебречь ради достатка и процветания.

Так вот партнеры-союзники следуют этим заветам — извините, но в этом в мире каждый за себя, так что без обид, вы же сами на том стоите. Впрочем, у России много партнеров, например, Иран, Сирия, вот Индия активно нефть покупает. Да и Китай тоже не отказывается от стратегического партнерства, хотя и он тоже не забывает о великом прошлом, империи Цин, некогда исторических землях и вставании с колен. К сожалению, таковы реалии.

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