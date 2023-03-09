Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Турция притормозила грузы

Что известно о блокировках санкционных товаров на турецкой таможне

Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в Россию. Таможенная система блокирует их оформление. Такой шаг стал неожиданностью для рынка, рассказали “Ъ FM” его участники. Они срочно ищут альтернативные маршруты. Хотя и надеются, что ситуация разрешится в ближайшие дни.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Застряли именно санкционные товары, которые идут в Россию через параллельный импорт, рассказал генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло:

Как логистические компании России сообщили о блокировке Турцией транзита санкционных грузов

«Уведомления от наших агентов о том, что ранее согласованные букинги вылетов отменяются, начали поступать еще 8 марта. Как нам сказали, причина в том, что транзитные для Турции грузы больше не отправляют в Россию. В письмах от агентов было указано, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление товаров не местного происхождения, то есть завезенных на турецкую территорию в первую очередь из Евросоюза, а также США, Канады. Утром 9 марта мы попытались еще раз оформить грузы, их там застряло очень много, но система действительно блокирует. В Telegram-каналах стал вирусным документ, где перечислены коды ТН ВЭД, не знаю, насколько он действительно валиден, но в этом документе четыре листа и практически все — санкционные коды».

Официальной информации от турецких властей по-прежнему нет. Но участники рынка и не рассчитывают ее получить. Бизнес не теряется и пускает грузы в обход Турции, рассказала коммерческий директор компании Transasia Logistics Валерия Савенкова:

«Мы не ждем каких-то официальных приказов, постановлений или законов, поскольку в противном случае Турция дала бы понять, что она имела отношение к поставкам санкционной продукции для Российской Федерации в течение последнего года. Поэтому информация будет появляться только через неофициальные каналы и, грубо говоря, на практике. На сегодняшний день система оформления реэкспортных транзиток на Россию в Турции не работает. Брокеры и таможенные службы готовы помогать и всячески содействовать.

У местного таможенного сообщества есть понимание, что это большой кусок пирога, поэтому они будут стараться решить этот вопрос. Однако мы, конечно, ищем и запасные варианты, и они даже находятся».

Остановку транзита санкционных грузов собеседники “Ъ FM” связывают с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена. Давление Вашингтона будет только усиливаться, а цены на перевозку расти, считает генеральный директор Sota logistic Андрей Соловьев:

Как транзиту грузов прибавили правил

Как транзиту грузов прибавили правил

«Гадать — дело неблагодарное, однако ходят слухи, что на все грузы, которые европейцы считают санкционными и которые вошли в десятый пакет, будет наложено полное ограничение. По информации от нашего брокера, товарам, коды которых не попали в перечень, до сих пор доступен реэкспорт и транзит. Поиск альтернативных маршрутов, конечно, приведет к подорожанию логистики. К сожалению, все изменения у нас ложатся на потребителя. Думаю, можно попробовать оформлять на Белоруссию. Мы будем подавать декларацию, посмотрим, как они относятся к этой достаточно близкой для нас транзитной территории. Остальные варианты — это намного дольше».

Давление оказывают и на Объединенные Арабские Эмираты, пишет Financial Times. Они стали хабом поставки электроники в Россию. “Ъ FM” направил запрос в Минпроторг и Минтранс о приостановке поставок через Турцию.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...