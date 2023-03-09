Турция притормозила грузы

Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в Россию. Таможенная система блокирует их оформление. Такой шаг стал неожиданностью для рынка, рассказали “Ъ FM” его участники. Они срочно ищут альтернативные маршруты. Хотя и надеются, что ситуация разрешится в ближайшие дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Застряли именно санкционные товары, которые идут в Россию через параллельный импорт, рассказал генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло:

«Уведомления от наших агентов о том, что ранее согласованные букинги вылетов отменяются, начали поступать еще 8 марта. Как нам сказали, причина в том, что транзитные для Турции грузы больше не отправляют в Россию. В письмах от агентов было указано, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление товаров не местного происхождения, то есть завезенных на турецкую территорию в первую очередь из Евросоюза, а также США, Канады. Утром 9 марта мы попытались еще раз оформить грузы, их там застряло очень много, но система действительно блокирует. В Telegram-каналах стал вирусным документ, где перечислены коды ТН ВЭД, не знаю, насколько он действительно валиден, но в этом документе четыре листа и практически все — санкционные коды».

Официальной информации от турецких властей по-прежнему нет. Но участники рынка и не рассчитывают ее получить. Бизнес не теряется и пускает грузы в обход Турции, рассказала коммерческий директор компании Transasia Logistics Валерия Савенкова:

«Мы не ждем каких-то официальных приказов, постановлений или законов, поскольку в противном случае Турция дала бы понять, что она имела отношение к поставкам санкционной продукции для Российской Федерации в течение последнего года. Поэтому информация будет появляться только через неофициальные каналы и, грубо говоря, на практике. На сегодняшний день система оформления реэкспортных транзиток на Россию в Турции не работает. Брокеры и таможенные службы готовы помогать и всячески содействовать.

У местного таможенного сообщества есть понимание, что это большой кусок пирога, поэтому они будут стараться решить этот вопрос. Однако мы, конечно, ищем и запасные варианты, и они даже находятся».

Остановку транзита санкционных грузов собеседники “Ъ FM” связывают с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена. Давление Вашингтона будет только усиливаться, а цены на перевозку расти, считает генеральный директор Sota logistic Андрей Соловьев:

«Гадать — дело неблагодарное, однако ходят слухи, что на все грузы, которые европейцы считают санкционными и которые вошли в десятый пакет, будет наложено полное ограничение. По информации от нашего брокера, товарам, коды которых не попали в перечень, до сих пор доступен реэкспорт и транзит. Поиск альтернативных маршрутов, конечно, приведет к подорожанию логистики. К сожалению, все изменения у нас ложатся на потребителя. Думаю, можно попробовать оформлять на Белоруссию. Мы будем подавать декларацию, посмотрим, как они относятся к этой достаточно близкой для нас транзитной территории. Остальные варианты — это намного дольше».

Давление оказывают и на Объединенные Арабские Эмираты, пишет Financial Times. Они стали хабом поставки электроники в Россию. “Ъ FM” направил запрос в Минпроторг и Минтранс о приостановке поставок через Турцию.

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Иван Корякин