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Коммерсантъ FM
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Виктор Орбан допустил пересмотр отношений с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о возможном пересмотре отношений с Россией на фоне «изменения геополитических реалий» после начала российской военной операции на Украине. Слова господина Орбана приводит Bloomberg.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я понимаю необходимость восстановления российско-европейских отношений после войны, но это далеко от реальности. Вот почему внешняя и экономическая политика Венгрии должна серьезно подумать о том, какие отношения мы можем поддерживать с Россией в ближайшие 10–15 лет»,— сказал господин Орбан.

Будапешт заинтересован в сохранении связей с Москвой, в том числе из-за «энергетической зависимости» Венгрии от России, обратил внимание господин Орбан. При этом он отметил, что отношения между Россией и европейскими странами могут не восстановиться на протяжении долгого времени даже после окончания конфликта.

Венгрия занимает нейтральную позицию в российско-украинском конфликте. Глава МИД страны Петер Сийярто также призывал Запад сохранить открытыми каналы связи с Россией. В украинском МИДе говорили, что Венгрия «подыгрывает России», а Виктор Орбан демонстрирует «патологическое пренебрежение» Украиной.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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