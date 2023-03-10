Борис Титов предложил убрать из УК картельные сговоры на товарных рынках

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил частично декриминализовать статью 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»), убрав из нее картельные сговоры на товарных рынках. По его мнению, правонарушителей, заключающих такие соглашения, нужно наказывать не уголовными, а экономическими санкциями.

«Хотелось бы дополнить перечень темой, которая пока что не затронута. Мы предлагаем частично декриминализовать статью 178 УК РФ, а именно — отделить картели на товарных рынках от сговоров на торгах и вывести картели на товарных рынках из-под уголовной ответственности»,— сказал господин Титов (цитата по РБК).

Омбудсмен заявил, что картели на товарных рынках, в отличие от сговора на торгах, не наносят существенный вред государству, не приводят к срыву национальных проектов, поэтому лицо, совершившее такое правонарушение, не нуждается в изоляции от общества. Сейчас нарушителям, вступившим в картельный сговор, грозит лишение свободы до трех лет.

По мнению господина Титова, стоимость на товарных рынках — за исключением социально значимых товаров — достаточно эффективно регулируется самим рынком, поэтому уголовные санкции за данный вид правонарушений избыточны.

Кроме того, считает омбудсмен, нужно разобраться и с понятием дохода для целей применения статьи 178 УК. «Есть практика, при которой доходом признается вся сумма контракта, то есть выручка от реализации товаров (работ, услуг). Но при этом зачастую соглашения заключаются не самим производителем, а его торговым партнером, дилером, дистрибьютором, доход которых иной раз составляет несколько процентов от стоимости контракта»,— отметил господин Титов.

Омбудсмен предложил признавать доходом в статье 178 УК излишний доход, полученный лицом — участником противоправных действий, предусмотренных настоящей статьей, определяемый как разница между доходом, который был получен в результате незаконных действий и доходом, который сформировался бы без учета незаконных действий, предусмотренных настоящей статьей. Соответствующие предложения в прошлом году направлялись в Верховный суд, добавил господин Титов.

9 марта Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) представил меры по снижению уголовного и административного давления на бизнес. Пакет направлен в Минюст, Генпрокуратуру, МВД, Госдуму и другие деловые объединения. Комплекс мер включает, в частности, декриминализацию десяти статьей УК, в том числе ст. 171 (незаконное предпринимательство, ст. 193.1 (перевод иностранной валюты или валюты РФ на счета нерезидентов по подложным документам), ч. 1 ст. 251 (нарушение правил выбросов), ч. 1 ст. 159 (хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием без причинения значительного ущерба), а также ч. 1 ст. 147 (незаконное использование изобретения, полезной модели).

Снижение уголовного давления на бизнес и декриминализация экономических преступлений были одним из пунктов программы поддержки бизнеса после начала военной операции РФ на Украине. 21 февраля президент России Владимир Путин предложил пересмотреть ряд норм УК РФ по экономическим составам преступлений. Он отметил, что государству нельзя допустить в этой сфере вседозволенности, но «перегибать палку ни к чему».

Подробнее о планах властей ослабить уголовную нагрузку на бизнес — в публикации «Ъ» «Подготовка экономики к выпуску пара».

Эрдни Кагалтынов