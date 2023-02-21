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Коммерсантъ FM
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Путин предложил декриминализовать ряд экономических преступлений

Президент России Владимир Путин предложил пересмотреть ряд норм УК РФ по экономическим составам преступлений. Он отметил, что государству нельзя допустить в этой сфере вседозволенности, но «перегибать палку ни к чему».

В июле 2022 года президент поручил правительству и Верховному суду РФ декриминализовать «отдельные деяния» в сфере предпринимательской деятельности. В частности, речь шла об осуществлении предпринимательства без регистрации, лицензии или аккредитации.

В августе Минюст опубликовал проект поправок к уголовному законодательству. Ведомство предложило отменить уголовное наказание за ведение предпринимательской деятельности без регистрации (ст. 171 УК РФ), за регистрацию заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ), за внесение заведомо ложных сведений в межевой или технический план (ст. 170.2 УК РФ), а также за злостное уклонение от раскрытия информации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ). В ноябре проект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Подробнее о планах властей ослабить уголовную нагрузку на бизнес — в публикации «Ъ» «Подготовка экономики к выпуску пара».

Эрдни Кагалтынов

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