Россия ввела санкции против 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии

МИД РФ сообщил о введении персональных санкций в отношении 144 «наиболее враждебно настроенных» к России министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии. О ком конкретно идет речь, в министерстве не уточнили.

«Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России, вмешательство в наши внутренние дела, разжигание русофобских настроений»,— говорится в заявлении министерства.

В МИД РФ отметили, что граждане стран Балтии были внесены в санкционный список, поскольку они «причастны к развернутой властями этих государств варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям». Также в качестве причин введения ограничений в МИДе назвали «гонение русскоязычного населения», «переписывание истории», «героизацию нацизма» и «эскалацию украинского конфликта».

Балтийские страны приступили к активному сносу памятников и ограничению въезда россиян после начала военной операции на Украине. В частности, в парке Победы в Риге снесли 79-метровый обелиск Освободителям Риги и скульптуру Матери-Родины. В эстонском городе Нарва власти демонтировали танк-памятник Т-34 для дальнейшего переноса в военный музей. В ноябре 2022 года Россия призвала ЮНЕСКО обратить внимание на демонтаж памятников в Латвии, Литве и Эстонии. 7 марта 2023 года президент Эстонии Алар Карис отказался подписать закон о сносе 244 советских памятников.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева