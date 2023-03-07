Президент Эстонии не стал подписывать закон о сносе советских памятников

Президент Эстонии Алар Карис отказался обнародовать (подписать) поправки в строительный кодекс о сносе советских памятников. По его мнению, они противоречат конституции из-за неточных формулировок. Парламент Эстонии принял закон о демонтаже памятников времен СССР в середине февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алар Карис

Фото: David W Cerny, Reuters Алар Карис

Фото: David W Cerny, Reuters

Президент считает правомерной цель закона, указанную в пояснительной записке,— «запрещение и удаление из публичного пространства объектов, нарушающих правосознание общества или представляющих угрозу безопасности Эстонии». Однако, по его мнению, запрещенные объекты определяются в самом законе выражением, «которому нельзя придать однозначного значения даже при общепринятых способах толкования».

Как отмечает господин Карис, из пояснений к закону «видно, что запрещенными являются, прежде всего, объекты, связанные с деятельностью Советской власти». «Однако сам запрет сформулирован гораздо шире. В такой ситуации исполнителю закона приходится делать предположения о том, что на самом деле имелось в виду»,— говорится в комментарии главы государства. Он отметил, что одна из статей закона юридически неясна и поэтому противоречит конституции.

Рабочая группа при государственной канцелярии Эстонии ранее рекомендовала демонтировать 244 памятников. Из бюджета на это выделено €1,4 млн. В ноябре 2022 года сообщалось о демонтаже 56 памятников. 15 февраля парламент Эстонии принял закон, по которому памятники, скульптуры и мемориалы не должны «возбуждать ненависть, поддерживать или оправдывать совершение преступления оккупационного режима или акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления».

Леонид Уварчев