Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент Эстонии не стал подписывать закон о сносе советских памятников

Президент Эстонии Алар Карис отказался обнародовать (подписать) поправки в строительный кодекс о сносе советских памятников. По его мнению, они противоречат конституции из-за неточных формулировок. Парламент Эстонии принял закон о демонтаже памятников времен СССР в середине февраля.

Алар Карис

Алар Карис

Фото: David W Cerny, Reuters

Алар Карис

Фото: David W Cerny, Reuters

Президент считает правомерной цель закона, указанную в пояснительной записке,— «запрещение и удаление из публичного пространства объектов, нарушающих правосознание общества или представляющих угрозу безопасности Эстонии». Однако, по его мнению, запрещенные объекты определяются в самом законе выражением, «которому нельзя придать однозначного значения даже при общепринятых способах толкования».

Как отмечает господин Карис, из пояснений к закону «видно, что запрещенными являются, прежде всего, объекты, связанные с деятельностью Советской власти». «Однако сам запрет сформулирован гораздо шире. В такой ситуации исполнителю закона приходится делать предположения о том, что на самом деле имелось в виду»,— говорится в комментарии главы государства. Он отметил, что одна из статей закона юридически неясна и поэтому противоречит конституции.

Рабочая группа при государственной канцелярии Эстонии ранее рекомендовала демонтировать 244 памятников. Из бюджета на это выделено €1,4 млн. В ноябре 2022 года сообщалось о демонтаже 56 памятников. 15 февраля парламент Эстонии принял закон, по которому памятники, скульптуры и мемориалы не должны «возбуждать ненависть, поддерживать или оправдывать совершение преступления оккупационного режима или акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...