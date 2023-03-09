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Коммерсантъ FM
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США поддержали продление зерновой сделки

США выступают за продление зерновой сделки между Россией и Украиной. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби в эфире MSNBC.

Джон Кирби

Джон Кирби

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Джон Кирби

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Россия и Украина заключили соглашение об экспорте зерна из украинских портов при посредничестве Турции в июле 2022 года. Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. С призывом к ее продлению также выступал генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе визита в Киев. По его словам, сделка обеспечила вывоз 23 млн т зерна, что позволило снизить мировые цены на продовольствие.

МИД России обвинял западные страны в саботаже зерновой сделки. В заявлении ведомства отмечалось, что большая часть экспортируемого с Украины зерна вопреки условиям сделки отправляется не в беднейшие страны. По информации ООН, обсуждение условий зерновой сделки с российской делегацией состоится на следующей неделе.

Подробнее о претензиях Москвы к исполнению зерновой сделки — в материале «Ъ FM» «Зерновой сделке ставят новые условия».

Милена Костерева

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