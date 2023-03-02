МИД РФ обвинил Запад в саботаже зерновой сделки

МИД РФ на фоне обсуждения продления сроков зерновой сделки указал на невыполнение условий соглашений. Ведомство очередной раз подчеркнуло, что большая часть экспортируемого с Украины зерна отправляется не в беднейшие страны, а поставки российской сельхозпродукции до сих пор не реализованы. В МИДе вновь обвинили Запад в том, что он «хоронит» зерновую сделку, а также призвали «прекратить разыгрывать продовольственную карту».

Зерновая сделка была согласована Россией и Украиной 22 июля при участии Турции и ООН. Она предполагала открытие портов Украины для вывоза зерна. Также был подписан меморандум России и ООН об экспорте российских удобрений и сельхозпродукции. Изначально она была рассчитана до 18 ноября, ее автоматически продлили на 120 дней, до марта.

Из сообщения российского МИДа следует, что спустя восемь месяцев после заключения сделки, выполняется только одна ее часть — вывоз украинского продовольствия. С 1 августа 2022 года, по данным ведомства, из 23 млн тонн продукции 47% отправились в страны Евросоюза, 34% — в страны с уровнем дохода выше среднего и 2,6% — в беднейшие.

Вместе с тем, заявили в МИДе, Украина блокирует возобновление работы аммиакопровода «Тольятти—Одесса». «Ни украинцев, ни западников ничуть не беспокоит, что на мировой рынок в результате таких действий были недопоставлены 2,5 млн тонн сырья, достаточных для производства 7 млн тонн удобрений для снабжения продовольствием 200 млн человек»,— говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, МИД указал на отсутствие реализации меморандума, согласно которому санкционные ограничения с российского продовольствия и удобрений должны быть сняты. Ведомство приводит в пример анонсированную Россией поставку 262 тыс. т удобрений, заблокированных в портах Латвии, Литвы, Эстонии, Нидерландов. На сегодня, заявили в ведомстве, отправилась лишь одна партия — 20 тыс. т удобрений в Малави. Однако она еще не дошла до получателя.

«Таким образом, вынуждены констатировать — предложенный Гутеррешем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года ''пакет'' договоренностей не работает. Главная проблема — саботаж западными странами выполнения Меморандума Россия-ООН. Очевидно, что американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно и упорно пытаются превратить в послушный инструмент обслуживания своих политических целей»,— подытожили в МИДе.

Переговоры о продлении зерновой сделки должны были начаться в конце февраля. К продлению и расширению соглашения призывали ООН и США. Российская сторона неоднократно критиковала реализацию зерновой сделки, в том числе из-за объема поставок зерна в бедные страны. В ООН утверждали, что основной объем пшеницы в рамках зерновой сделки получали развивающиеся страны. В январе Минсельхоз Турции сообщил, что только 5,4% общего объема сельхозпродукции, вывезенной из портов Украины, доставлено бедным странам.

Лусине Баласян