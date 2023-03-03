Зерновой сделке ставят новые условия

Зерновая сделка не работает — так МИД России ответил на призывы западных стран продлить договоренность об экспортном коридоре для товара из южных портов Украины. Срок соглашения истекает 18 марта, и переговоры по продлению зерновой сделки зашли в тупик, утверждает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Москве считают, что западные страны саботируют выполнение российской части сделки, и продлевать соглашение в текущем виде действительно невыгодно, подчеркнул вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут:

«Сначала надо смотреть на результаты соглашения. Крупнейший покупатель украинского зерна и подсолнечного масла — это Румыния. Первая десятка экспортеров украинского зерна — это страны ЕС. Африка, Азия, о которых так беспокоились ООН и западные государства, оказались вторичны. По второй части сделки масса разговоров была о том, что все всё понимают. Но точка зрения была такова, что сейчас сократился дисконт на российскую пшеницу по сравнению, например, с французской.

Получается, что неформальные ограничения, система расчетов, страхование, фрахт, работают неадекватно тем заявлениям и требованиям, которые объявляла ООН, и тому, с чем мы обращались.

Полагаю, все-таки сделка в итоге будет продлена в том же режиме, который и существовал: 120 дней и один порт. Наш бизнес адаптировался к этим ограничениям, мы нашли решения и подходы. Но все это означает дополнительные потери денег и времени».

В свою очередь, главный редактор агропромышленного портала Agrotrend.ru Николай Лычев уверен, что зерновую сделку продлят, но Москва намерена выторговать более выгодные условия для себя: «Рано или поздно договоримся. Россия же уже отказывалась продлить сделку осенью прошлого года, но вернулась к ней менее чем через неделю. То есть все-таки состоялись какие-то большие политические размены, никак не связанные с зерном из Украины. Это часть большой геополитической игры. И тот случай показал, что у турецкой стороны есть инструменты, способные побудить Москву изменить свое поведение.

Насчет того, что сделка застопорилась или не работает, то это неправда. В ее рамках на конец декабря 2022-го морским гуманитарным коридором смогли воспользоваться больше 600 судов, которые вывезли более 15 млн тонн зерна. Оно пошло в ЕС, это крупный рынок. То есть зерно оказалось там, где за него могут заплатить больше всего, и на мировой рынок поступили дополнительные ресурсы, разгрузившие продовольственный баланс. Высвободились объемы, которые теперь пойдут не в ЕС, а в бедные страны.

Да, в зерновой сделке были и договоренности относительно российских удобрений. Но есть целые консорциумы компаний, которые не хотят либо боятся иметь дело с контрагентами из РФ, потому что в их понимании это негативно влияет на репутацию. Им проще закупить удобрения где-то еще. То есть эта история напрямую не связана с зерновой сделкой, а касается санкционных пакетов по транспорту, страхованию и всему остальному».

В российском МИДе также призвали западные страны прекратить разыгрывать продовольственную карту на международной политической арене, так как это только усложняет переговоры о продлении зерновой сделки. Ранее украинские власти заявляли о необходимости расширить действие соглашения и на порты Николаева. Киев направил обращения в ООН и Турцию, которые выступают посредниками между Россией и Украиной.

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