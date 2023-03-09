ООН планирует обсудить зерновую сделку с делегацией РФ на следующей неделе в Женеве

В ООН ожидают, что российская делегация на следующей неделе прибудет в Женеву для переговоров по зерновой сделке, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Это следующий шаг, и мы посмотрим, нужно ли еще что-то, кроме этого»,— сказал господин Хак журналистам (цитата по Reuters). «Генеральный секретарь продолжит делать все возможное для устранения препятствий для экспорта российских удобрений»,— добавил он.

Зерновая сделка была согласована Россией, Украиной, Турцией и ООН в июле 2022 года. Она предполагала открытие портов Украины для вывоза зерна и снятие препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия. Срок ее действия истекает в марте. К продлению и расширению соглашения призывали ООН и США. МИД РФ обвинил Запад в саботаже сделки. Москва неоднократно заявляла, что украинское зерно вывозится не в беднейшие страны, как было обещано, и что препятствия для российского экспорта сохраняются.

Леонид Уварчев