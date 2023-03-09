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Коммерсантъ FM
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«Семерка» заглянет под потолок

К чему может привести очередное ограничение стоимости российской нефти

G7 пересмотрит потолок цен на сырье из России. Страны собираются сделать это до конца марта, заявила «РИА Новости» помощница министра финансов США Элизабет Розенберг. Действующие ограничения установлены на уровне в $60 за баррель. Более дорогую нефть из России западным компаниям перевозить и страховать запрещено. Bloomberg тем временем пишет, что российское сырье дорожает из-за увеличения числа покупателей в Азии. Трейдеры рассказали агентству, что скидки на Urals намного меньше, чем те, которые показывают рейтинговые агентства. Значит ли это, что российские компании приспособились к санкциям? И может ли все измениться в худшую сторону после пересмотра потолка цен? Разбирался Даниил Бабкин.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков на вопрос “Ъ FM” о пересмотре потолка ответил, что его вроде как и не существует. Ведь цены, по которым продается российская нефть, и так ниже ограничения. Но ведь Urals подешевела сразу после введения санкций, говорят аналитики. Признает потолок Москва или нет, логистика стала намного сложнее, и из-за этого появились большие скидки. Это одна из главных проблем для российской экономики последних месяцев, напоминает Александр Исаков из Bloomberg Economics:

Как российское топливо продолжает поступать на европейский рынок

Как российское топливо продолжает поступать на европейский рынок

«Стоимость транспортировки нефти выросла еще на ожиданиях введения потолка, как и дальность. Увеличились и расходы на страховку, которую должны принимать на себя российские экспортеры, чтобы быть конкурентными на нетрадиционных для себя рынках. Они находятся значительно дальше, и доставка туда стоит дороже. Это был главный фактор снижения нефтегазовых доходов».

На этом ясность в вопросе цен на нефть заканчивается. Информацию от западных агентств в России называют несправедливой — те высчитывают дисконты исходя из огромной стоимости логистики. Возможно, в реальности она меньше, но этого почти никто не знает. Но если верить последней публикации Bloomberg, Urals, отгружаемая из западных портов в Китай, стоила примерно на $15 меньше Brent. То есть даже выше потолка цен. Но это не точно, говорит замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев:

«Мы видим, что перестройка под новые реалии рынка идет даже быстрее, чем это происходило в 2022 году. Сейчас используют в основном флот российских перевозчиков — теневой. Вполне возможно, что дисконты действительно существенно меньше. При этом очень важно понять, насколько данные Bloomberg отражают более широкую картину. Все-таки речь может идти о каких-то разовых отгрузках или же действительно об общей практике. В этом случае мы вернулись в ситуацию сентября-октября, когда дисконты для Urals находились на уровне $12-18 за баррель».

На кого зарегистрированы перевозящие российскую нефть суда

На кого зарегистрированы перевозящие российскую нефть суда

Если дисконты и правда постепенно уменьшаются, то пересмотр потолка цен от «семерки» мог бы развернуть этот тренд. Все-таки, по разным оценкам, от трети до половины морского экспорта России все еще обеспечивают европейские танкеры. И если сильно снизить потолок цен, то они не смогут перевозить Urals. А, значит, придется либо вновь увеличивать дисконты, либо сокращать добычу, говорит старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович:

«Думаю, что западные страны начнут вести себя аккуратнее. Сначала будет запрос, на его рассмотрение уйдет, допустим, месяц, потом начнется постепенное снижение, может быть, до $50. Вряд ли они резко снизят потолок до $35. Если это случится, то действительно может привести к падению добычи в России, к росту цен на мировых рынках и к более быстрому отказу от западных перевозчиков. Могут ли дисконты вырасти? Да, если price cap будет ужесточен, и российское правительство возьмет курс все-таки на сохранение масштабной добычи и посчитает, что лучше поставлять больше, но по меньшей цене».

Почему страны G7 собираются пересмотреть потолок цен на российскую нефть

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Впрочем, это не столь важно, если говорить о поступлениях в российский бюджет. Потому что скидки власти, по сути, настроили вручную. В апреле максимальный дисконт для расчета налогов будет происходить по формуле: Brent минус $34, в июле — минус $25. Поэтому, каким бы ни был новый, пересмотренный потолок цен, на бюджет он будет влиять ограниченно.

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Владимир Расулов

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