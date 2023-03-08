Страны G7 собираются пересмотреть потолок цен на российскую нефть в марте

Страны G7 намерены пересмотреть в марте потолок цен на нефть из России. Об этом сообщила помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.

«Все, что я могу сказать, так это то, что G7 планирует в марте провести переоценку потолка»,— сказала госпожа Розенберг на международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне (цитата по «РИА Новости»).

5 декабря вступило в силу ограничение цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, 5 февраля — на нефтепродукты на уровне $100 за баррель. 6 марта глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал сократить потолок цен на нефть из России в два раза — до $30 за баррель.

По данным Минфина, на фоне ограничений в феврале средняя цена Urals упала до $49,56 за баррель, тогда как в феврале 2022 года она достигала $92,15. Минфин также сообщал, что нефтегазовые доходы бюджета России за январь--февраль текущего года сократились на 46%, до 947 млрд руб.

Что происходит с российской нефтью,— в материале «Ъ» «Так тому и добыть».

Олеся Павленко