Теневой флот ширится

Россия собрала более 600 танкеров в своем теневом флоте. Он стоит больше $2 млрд, пишет Bloomberg. Судовладельцы рассказали агентству, что это около 10% от числа танкеров по всему миру. Неизвестные покупатели начали активно приобретать старые суда еще в прошлом году. Участники рынка связывают их с Москвой. Та пытается обойти ограничения на перевозки нефти, которые запрещают европейским компаниям работать с российским сырьем дороже $60 за баррель. На фоне массовой скупки танкеров для создания теневого флота цены на транспортировку выросли по всему миру, отмечает Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

При этом в прошлом году неизвестные покупатели приобрели около 100 судов. Вероятно, остальные были доступны на сером рынке и раньше, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Это показывает, что рынок теневых перевозок, танкеров, которые могут игнорировать какие-либо санкции, и так был довольно большой. Туда попадала транспортировка и венесуэльской, и иранской нефти.

Часть этих судов могла работать по белой схеме, они могли перевозить российское сырье и какое-либо другое. Что касается роста стоимости перевозок, даже если бы не было санкций в виде потолка цен, то они все равно для всех подорожали бы, поскольку нефть РФ начала уходить на азиатские рынки, а время в пути становилось больше. То есть теперь из Новороссийска мы ее везем не в Южную Европу, а в Индию.

То же самое у любых других производителей. Раньше Ирак, Саудовская Аравия поставляли нефть в Индию. Сутки-двое — и ты уже на западном берегу Индии. А сейчас выходишь с Ближнего Востока и везешь все это в Европу вместо России. Туда везти дольше, а значит, те же самые объемы, которые ты доставлял раньше, теперь требуют большего количества танкеров. Из-за этого выросла стоимость фрахта. В нашем случае она повысилась еще больше, потому что для нас доступное число судов еще меньше».

Кому принадлежат танкеры из теневого флота, сказать сложно. Bloomberg отмечает, что как минимум несколько десятков судов зарегистрированы на российские компании, но остальные, вероятно, принадлежат офшорным фирмам. Так кто заплатил больше $2 млрд за танкеры? “Ъ FM” обсудил это с замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергеем Кондратьевым:

«Все-таки оценка в $2,2 млрд достаточно консервативная, если мы говорим о 400-600 танкерах. Такой флот будет стоить на порядок дороже, даже если это очень старые суда, купленные со скидкой.

Что касается тех, кто потратил такие деньги, то это структуры, аффилированные с российскими нефтяными компаниями. Не напрямую. Это могут быть и трейдерские структуры, и просто специально созданные для этого организации. В прошлом году российские компании испытали шок от стоимости фрахта. Это сделало выгодным приобретение танкеров и переход на использование собственных судов. Сейчас танкер может полностью окупиться за пять-шесть рейсов».

Bloomberg также сообщил, что в середине февраля Россия нарастила экспорт нефти больше чем на четверть, несмотря на планы сократить добычу. Такое решение может носить невынужденный характер, считают аналитики агентства. Они отмечают, что теперь Россия намного меньше зависит от услуг европейских перевозчиков.

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Даниил Бабкин