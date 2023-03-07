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Коммерсантъ FM
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В WhatsApp появится защита от звонков спамеров

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) тестирует новую функцию защиты пользователей от звонков спамеров и мошенников.

При ее включении пользователи не будут слышать звонки от неизвестных абонентов, однако сведения о пропущенных вредоносных звонках появятся в истории вызовов. Тот, кто звонит, не получит уведомления о блокировке и будет слышать длинные гудки. В настоящий момент функция тестируется только для смартфонов на операционной системе Android.

Ранее Washington Post сообщил об увеличившемся в США количестве звонков от мошенников, которые подделывают голоса родственников пользователей с помощью искусственного интеллекта. Также WhatsApp согласился с требованиями Еврокомиссии о более доступном и прозрачном способе информирования пользователей о правилах пользования сервисом.

Евгений Федуненко

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