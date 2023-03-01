WhatsApp добавил возможность создания стикеров из фотографий

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) выпустил обновление, в котором появилась возможность создавать стикеры из фотографий пользователя. Функция пока доступна только для пользователей устройств Apple с операционной системой iOS 16.

Возможность создавать собственные стикеры из фотографий появилась в приложении «Фото» с выходом iOS 16 в июне 2022 года, однако в WhatsApp изначально поддержки этой функции не было. Сначала ее добавили в бета-версию программы, теперь же она доступна всем пользователям.

Чтобы создать собственный стикер в WhatsApp, нужно извлечь необходимый объект из фотографии и вставить его в чат: мессенджер автоматически подхватит картинку и добавит ее в коллекцию стикеров пользователя. Новая функция будет полезна тем пользователям, которые любят создавать авторские стикеры в отдельных приложениях.

Евгений Федуненко