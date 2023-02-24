Генсек ООН призвал продлить зерновую сделку после марта 2023 года

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал продлить действие соглашения об экспорте зерна из украинских портов после марта. С этого месяца истекают договоренности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антониу Гутерриш

Фото: David Dee Delgado, Reuters Антониу Гутерриш

Фото: David Dee Delgado, Reuters

«Я хочу подчеркнуть важность того, чтобы все стороны оставались участниками договоренностей, и призываю к их продлению после марта 2023 года»,— заявил он на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине (цитата по ТАСС).

По данным источников «РИА Новости», активные переговоры по продлению зерновой сделки начнутся на текущей неделе.

Россия и Украина заключили зерновую сделку при посредстве ООН и Турции в июле 2022 года. Договоренности предполагали открытие украинских портов для экспорта зерна и устранение препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия. Сделка действовала до ноября, затем ее продлили еще на четыре месяца.

Анастасия Ларина