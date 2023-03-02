Госдеп призвал к продлению и расширению зерновой сделки

Договоренность об экспорте украинского зерна необходимо продлить и расширить, заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс. По его словам, зерновая сделка, в частности, привела к снижению цен на продовольствие.

«Мы призываем Россию согласиться на продление, а в конечном счете и на расширение договоренностей»,— сказал он на брифинге (цитата по ТАСС). Господин Прайс не стал отвечать на вопрос, обратилась ли Украина на этой неделе к Турции и ООН с предложением обсудить продление сделки.

США считают, что странам G20 необходимо добиваться от России сохранения и расширения зерновой сделки. Об этом говорится в тезисах ведомства ко встрече представителей внешнеполитических ведомств G20 в Нью-Дели, которая пройдет сегодня, 2 марта.

Госдеп убежден, что зерновая сделка способствует укреплению глобальной продовольственной безопасности и «буквально спасает жизнь» уязвимым группам населения во всем мире. «Крайне важно, чтобы G20 высказалась в поддержку и за расширение черноморской зерновой инициативы... G20 должна привлечь Россию к ответственности за ее неспособность отреагировать на усилия ООН по открытию морских путей для доставок зерна»,— сказано в документе.

«Зерновая сделка» была согласована Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Она предполагала открытие портов Украины для вывоза зерна и устранение препятствий при экспорте российских удобрений и продовольствия. Изначально она действовала до 19 ноября, 17 ноября ее срок был продлен на 120 дней. Переговоры по ее продлению должны были начать в конце февраля. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал продлить ее.

О последствиях сделки — в материале «Ъ» «Зерновая переделка».

Лаура Кеффер