Все вам тут снаряды

Главной темой стартовавшего в Стокгольме неформального двухдневного заседания министров обороны стран ЕС стала военная помощь Украине. При этом ключевая дискуссия разворачивается вокруг проблемы снабжения Киева обычными боеприпасами — например, 155-миллиметровыми снарядами, которые оказались в дефиците. Урегулировать вопрос европейцы попытаются посредством организации совместных закупок боеприпасов для Украины. Чтобы поучаствовать в дискуссиях, в Швецию приехал и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters

После нескольких месяцев бурных дискуссий о необходимости поставок Украине танков и истребителей западные союзники сосредоточились на куда более простых вещах — снабжении Киева обычными боеприпасами. Интенсивность использования артиллерии в российско-украинском конфликте заставила европейских и североамериканских партнеров перейти к удовлетворению срочных потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О нехватке снарядов для артиллерийских систем представители Запада заговорили еще в феврале. Их оказалось мало не только на поле боя, но и на складах союзников Киева.

Расход боеприпасов на фронте, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, превышал производственные возможности стран Североатлантического альянса.

Решать проблему было предложено двумя способами: переобучением украинских солдат ведению боевых действий по стандартам НАТО с меньшим, но более точным использованием снарядов и увеличением производства. Впрочем, и на то, и на другое требуется время, а потому для урегулирования вопроса уже в краткосрочной перспективе партнерам пришлось обдумывать дополнительные варианты.

Одну из схем и обсуждают в Стокгольме министры обороны стран ЕС. Дискуссии, официальная часть которых запланирована на 8 марта, ведутся вокруг согласования плана ЕС по совместным закупкам и финансированию артиллерийских снарядов для Украины. Согласно серии утечек в СМИ, страны Европейского союза намерены покрыть срочные потребности ВСУ в 155-миллиметровых снарядах за счет остатков запасов на своих складах. При этом планируется одновременно нарастить производство.

План состоит из трех частей. Первая предусматривает стимул для государств как можно быстрее отправить Киеву снаряды, чтобы получить максимально возможную компенсацию — до 90% за каждый боеприпас — из Европейского фонда мира.

Вторая заключается в объединении заказов для европейской промышленности группами стран (конечная цель — обеспечить быстрое пополнение истощающихся запасов внутри ЕС). По мнению разработчиков такого предложения, масштабные заказы будут формировать более устойчивый спрос, нежели отдельные заявки от какой-либо страны объединения, и вселять уверенность в производителей. Также допускается пополнение складов снарядами, произведенными за пределами Евросоюза.

Третья часть подразумевает объемные инвестиции в создание новых заводов по производству вооружений и боеприпасов в долгосрочной перспективе.

Как отметило агентство Reuters, ЕС вплотную приблизился к поворотному решению о совместных закупках боеприпасов для Украины, однако их масштаб и финансирование остаются предметом дискуссии. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, который призывал страны Евросоюза заказать у производителей миллионы снарядов, выразил уверенность, что 8 марта его коллеги «достигнут политического консенсуса», однако технические детали реализации плана еще не проработаны.

Например, спор вызывает вопрос — можно ли тратить на поставку этих снарядов деньги из уже одобренных на военную помощь Украине сумм или же необходимо согласовать выделение новых финансов. Господин Певкур настаивает, что на «эту инициативу должны быть выделены новые деньги».

Так или иначе, как отмечает Reuters, если проект будет реализован, то это станет серьезным шагом в интеграции Евросоюза, поскольку оборонные закупки в большей степени ранее были прерогативой правительств стран—членов блока. Неназванный представитель ЕС, знакомый с ходом дискуссии, пояснил агентству, что проектное соглашение до конца нынешней недели могут подписать уже несколько стран союза.

После того как вопрос обсудят министры обороны, на встрече глав МИДов стран ЕС 20 марта план согласуют дипломаты, а в конце марта его должны будут утвердить на саммите Евросоюза.

Поддержать дискуссию в Стокгольм приехал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. И хотя обсуждение ведется не на уровне альянса, господин Столтенберг был одним из первых, кто забил тревогу из-за нехватки обычных боеприпасов у украинских военных и на складах Европы. Поэтому его присутствие наверняка должно было стать дополнительной поддержкой для тех, кто настаивает на быстрой реакции ЕС на возникшую проблему.

Впрочем, у Йенса Столтенберга в столице Швеции были и другие дела. 7 марта он встретился с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном, главной темой встречи оказалось забуксовавшее расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии из-за претензий к Стокгольму у Турции. И обсуждение сложностей на пути в альянс с господином Столтенбергом, возможно, было не лишним в преддверии возобновления на днях трехсторонних переговоров Стокгольма, Хельсинки и Анкары.

Алексей Забродин